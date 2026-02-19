Aseguran a sujeto por homicidio en Las Camelias

Agentes de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) realizaron el aseguramiento de un sujeto relacionado con el delito de homicidio simple, suscitado en la colonia Las Camelias, en la capital potosina.

Las indagatorias de este suceso comenzaron la noche del 31 de diciembre de 2025, cuando se informó que un hombre había sido privado de la vida y presentaba lesiones producidas con un arma blanca, al interior de un domicilio ubicado en la Segunda Privada de Camelias.

Agentes Fiscales brindaron la debida atención al caso y obtuvieron la identidad de un probable responsable, de nombre Christian "N", por lo que promovieron una orden de aprehensión.

El mandato fue librado por un Juez de control y cumplimentado por la Policía de Investigación (PDI); de este modo, el señalado fue localizado en calles del primer cuadro de la ciudad capital.

En ese momento, recibió el cumplimiento de su mandato judicial y se le hicieron saber los derechos que le asisten como persona detenida; posteriormente, fue ingresado al centro penitenciario de la Delegación La Pila, donde permanecerá a la espera de su audiencia respectiva, en la que la FGESLP realizará la debida imputación por el delito de homicidio simple.