Cómo hacer un video de tu mascota regresando del Mictlán con ayuda de la IA

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Según la tradición de Día de Muertos, cada 27 de octubre las almas de las mascotas regresan del Mictlán —"lugar de los muertos", según la mitología mexica— para visitar a quienes acompañaron en vida en los días felices y difíciles.

Las mascotas, sin duda, dejan una huella importante en las personas con las que compartieron años de vida y recordarlas en este momento solo es una señal de que su amor perdurara para la eternidad.

Y, una vez más, la Inteligencia Artificial está haciendo un homenaje especial para esos compañeros leales. Los usuarios, con ayuda de Gemini pueden crear un video de sus perritos o gatos "regresando del Mictlán" para visitarlos en esta fecha importante.

En Tech Bit te enseñaremos el paso a paso que debes seguir para lograr este video y puedas compartir en tus redes sociales ese momento conmovedor.

Así puedes hacer un video de tu mascota regresando del Mictlán con Gemini

Si deseas unirte al trend de TikTok y ver a tu mascota regresando del Mictlán caminando en un puente con flores de cempasúchil, iluminado con tonos dorados y acompañado de música melancólica, entonces tendrás que seguir estos pasos:

· Abre Gemini desde la aplicación de tu celular o desde el navegador.

· Da clic en más opciones y elige "Crea imágenes".

· Agrega el siguiente prompt: "Genera una imagen de mi perrito cruzando un puente de pétalos de cempasúchil que lleva desde el Mictlán hasta un altar con veladoras y flores. Y que haya fuegos artificiales en la parte de atras. No cambies las características del perrito".

· Gemini te dará la imagen creada, la cual necesitas guardar en tu dispositivo.

Posteriormente para convertir a video, tendrás que seguir otros pasos, pero es importante saber que lo siguiente funcionará solamente si cuentas con Gemini Pro, de lo contrario no podrás convertir tu imagen a video.

· Inicia una nueva conversación en Gemini y da clic en más opciones.

· Elige "Crea videos con Veo".

· Sube la imagen que obtuviste de tu mascota en el Mictlán y coloca el siguiente prompt: "Convierte esta foto en video. Que el perrito esté corriendo sobre el puente de flores, viniendo hacia el espectador y anima los fuegos artificiales".

· En uno o dos minutos, Gemini generará el video. Puedes descargarlo para subirlo a redes sociales.

Crear este video puede ser una buena opción para honrar a esa mascota que te sigue acompañando desde el Mictlán.