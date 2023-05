Cómo hallar la aplicación de Google Play Store: paso a paso

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- Google Play Store, al igual que el Asistente de Google o Google Drive son solo algunas de las herramientas que Google ofrece en la mayoría de los teléfonos celulares.

Sin embargo, no todas las personas saben usar Google Play Store, y tampoco saben para qué sirve. Es por ello que en el siguiente artículo te enseñaremos cómo hallar esta aplicación de Google en tu teléfono celular.

El primer paso consiste en ir a la sección Apps de tu teléfono celular. A continuación selecciona la opción Google Play Store. La aplicación se abrirá y podrás navegar y buscar contenido para descargar. Este desarrollo es uno de los más importantes de todo el ecosistema Android ya que desde ahí es posible descargar un sinfín de aplicaciones que van desde las más populares, como son las de redes sociales, hasta software muy de nicho.

En Google Play Store puedes obtener apps, juegos y contenido digital para tu dispositivo. La app de Play Store viene preinstalada en los dispositivos Android compatibles con Google Play y se puede descargar en algunas Chromebooks.

También es importante destacar que si tienes problemas para encontrar la app de Play Store, o abrir, cargar o descargar contenido en ella, es posible que se deba a diversos motivos.

Si, por ejemplo, no encuentras la app de Play Sotre en tu dispositivo, lo primero que debes hacer es verificar si estás usando un dispositivo Android o una Chromebook compatible con esta app.

También puede ocurrir que hayas ocultado la app y debas volver a habilitarla. Otra posibilidad es que la aplicación no aparezca, y para ello deberás apagar el dispositivo y volver a encenderlo. Luego busca la app.

Entra y pulsa sobre Almacenamiento y elige la opción de Borrar caché. Prueba a volver a abrir la Play Store. Borra los datos de la Play Store: si lo anterior no funciona, prueba con la opción de Borrar datos que se encuentra en la misma pantalla de borrar caché.