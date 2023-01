Cómo mejorar tu presencia en redes sociales

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- El mundo de las redes sociales crece a pasos agigantados, y a veces tenemos que estar al tanto de los avances y de las novedades que hay en las mismas para no quedarnos atrás y para no perder seguidores o generar contenido que ha pasado de moda.

Es por ello que en el siguiente artículo te compartiremos 5 tips para mejorar tu presencia en las redes sociales y conseguir una comunidad que sea fiel a lo que le ofreces.

¿Cómo mejorar la presencia en redes sociales?

El primer tip para mejorar tu presencia en redes sociales es cuidar el contenido que publicas en la misma. El contenido debe llamar la atención y le debe servir al usuario, ser de calidad, hay que cuidar la gramática y al ortografía.

Por otro lado es muy importante realizar las publicaciones en horarios o momentos claves del día para no desperdiciar los posteos. Por ejemplo, en Facebook puedes chequear las estadísticas y ver en qué horarios conviene y no conviene publicar contenido.

Otro tip que nunca falla y que te ayudará a generar tráfico en tus redes sociales es incluir botones de acceso rápido hacia todas tus redes sociales. De esta forma aumentarás tus seguidores.

En cuarto lugar podemos recomendarte que incluyas preguntas en los contenidos que publicas. De esa forma incluyes y haces parte a tus seguidores del posteo y generas expectativa e inquietud en los mismos. Diseña preguntas que los usuarios quieran responder, preguntas que los tienten. Pero cuidado, las preguntas retóricas no sirven y no llevan a ningún lado, ya que las mismas solo generan incertidumbre en el usuario.

Como último tip para crecer en redes sociales te recomendamos crear concursos y sorteos de los productos o servicios que ofreces. Los concursos incrementan la visibilidad de tu página y así puedes llegar a más usuarios rápidamente.