Cómo monetizar tus videos para ganar dinero en YouTube

YouTube se ha convertido a lo largo de los últimos años en una plataforma muy lucrativa para sus usuarios. De acuerdo a datos de Statista, sitio web especializado en estadísticas, YouTube es la cuarta red social preferida entre los mexicanos, solo por debajo de gigantes como Facebook e Instagram. Lo que convierte a la plataforma en una potencial fuente ingresos dada la cantidad de gente que la consume. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para monetizar tus videos.

¿Cómo ganar dinero en YouTube?

El primer paso para empezar a monetizar tus videos consiste en enviar una solicitud al Programa de socios de YouTube (YPP por sus siglas en inglés). Este programa está diseñado para brindarle todas las herramientas necesarias a los creadores de contenido para obtener ingresos con sus videos. No obstante, para ello, deben cumplir con ciertos requisitos:

- Los candidatos al programa deberán tener más de 1,000 suscriptores en su canal.

- Contar con más de 4,000 horas de reproducción públicas válidas en los últimos 12 meses.

- Tener una cuenta de AdSense vinculada al canal.

- Vivir en un país donde esté disponible el YPP.

- Y cumplir con las políticas de monetización de plataforma.

Estas últimas no son más que un conjunto de normas del tipo de contenido permitido en YouTube, condiciones de derecho de autor y otras formalidades.

Para verificar si tu canal de YouTube cumple con estos requisitos, basta con dirigirse a la página YouTube Studio, entrar con los datos de la cuenta asociada a tu canal y dirigirse al botón de "Monetización". Este se encuentra en el menú de opciones al lado izquierdo de la pantalla. Allí encontrarás un indicador que mide qué tan cerca estás de cumplir los requisitos necesarios para monetizar tus videos.

Una vez que apliques para el programa, YouTube se encargará de revisar que el contenido de tu canal cumpla con sus normas de contenido. Si todo sale bien, la plataforma aprobará tu solicitud y ahora podrás hacer uso de todas sus herramientas para empezar a generar ingresos con tus videos. Existen seis formas a través de las cuales puedes empezar a hacer dinero.

Formas de monetizar videos en YouTube

La primera es a través de la publicidad. Los ingresos por este concepto se generan cuando las personas miran los anuncios que aparecen en los videos. Estos ingresos por anuncios se comparten entre YouTube y el creador de contenido.

La segunda forma es a través de un sistema de membresías en donde los suscriptores tienen la posibilidad de hacer un pago mensual al creador a cambio de beneficios como insignias, emojis personalizados y contenido exclusivo.

Otra herramienta que habilita YouTube son los Súper chat y las Súper calcomanías. Estos funcionan cuando el creador hace transmisiones en vivo y permiten a sus suscriptores destacar mensajes en el chat de la comunidad a cambio de una suma de dinero.

También está la biblioteca de artículos promocionales, una mini tienda virtual en la plataforma donde los usuarios pueden comprar artículos relacionados con el canal de YouTube.

Las últimas dos formas de monetización son el YouTube BrandConnect y los ingresos de usuarios de YouTube Premium. La primera funciona cuando el creador colabora en compañas publicitarias de la cartera de marcas de Google. La segunda hace que el creador de contenido se lleve un porcentaje de la suscripción de los usuarios Premium cuando miren su contenido.

En el caso de que YouTube no acepte tu solicitud para entrar a su programa de socios, no te preocupes, podrás intentarlo nuevamente 30 días después de tu primera solicitud. De esta manera tendrás tiempo para cerciorarte de cumplir con todos los requisitos y revisar tu tipo de contenido.