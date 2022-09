¿Cómo planificar una campaña en redes sociales?

Las redes sociales son un espacio fundamental a la hora de llevar una buena campaña publicitaria en la actualidad. En este artículo le explicaremos cómo llevarla a cabo de forma correcta.

Ya sea Facebook, Instagram, Tik Tok, LinkedIN o YouTube, hacer campañas de publicidad es algo que está a la orden del día y que todos vemos cada día cuando echamos un ojo a las redes sociales a ver las novedades. Bien es sabido por la mayoría de negocios que en este tipo de redes reside un público objetivo que ya no utiliza los medios tradicionales (radio o televisión) y necesitan llegar a ellos.

Las redes sociales pueden ser una mina de oro para las campañas si se realizan de forma correcta.No solo nos permite elegir en dónde queremos hacerla y de qué forma, sino que también nos deja segmentar para que podamos llegar al tipo de persona que de verdad queremos de forma establecida para así poder tener un impacto mayor.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que establecer objetivos realistas en base al presupuesto que se tiene y lo que se quiere anunciar. Una vez eso esté claro, hay una serie de puntos que hay que conocer:

Es algo básico. Si no conoce a su audiencia no se puede hacer una campaña en redes sociales en condiciones por dos motivos: será excesivamente cara y no tendrá un retorno positivo. No solo es necesario saber en qué rango de edad se encuentran o cual es su perfil, sino también conocer el comportamiento para saber cuál será la red social perfecta para usar.

No es lo mismo hacer una campaña de un producto de ropa en Instagram que en LinkedIN que hacer otra sobre algo de trabajo en Tik Tok y no hacer la campaña de publicidad en LinkedIN. Hay que tener un conocimiento básico de la audiencia para saber cuál será la mejor red social en la que promocionarse. Además, este paso ayuda a ampliar la segmentación para así poder invertir menos pero generar mucho más negocio.

Toda campaña publicitaria tiene que tener una planificación que determine los pasos a seguir en cualquier etapa. Para ello crear un cuadro sinóptico online es una buena idea por diversas razones. La primera es que se puede planificar a través de los resultados de una lluvia de ideas que busque aumentar al máximo la exposición del producto que queramos anunciar y a través de ahí tomar las decisiones correctas.

El cuadro sinóptico también puede ayudar a conocer los distintos pasos que hay que llevar a cabo en cada una de las redes sociales, si se va a llevar a cabo en varias, y qué acciones se van a desarrollar en cada una. Permite tener toda la información de una forma simplificada y visual para poder ser consultada en cualquier momento y, si se hace online, desde cualquier lugar.

Es cierto que la imagen, o el vídeo, será lo más importante de la acción porque es donde se capta la atención del usuario. Pero el texto que lo complemente, o que incluya dentro de la creatividad, es ese extra que hay que cuidar si queremos que la campaña resuene. Seguro que recuerda muchas frases que cuando las escucha, automáticamente conoce el producto que se estaba anunciando. Eso es lo que queda para la posteridad y la diferencia de que el usuario haga clic o no. Otra cosa que se puede hacer es crear distintas creatividades y dejar que funcionen durante un breve periodo de tiempo y después dejar la que mejor porcentajes tenga.

Analizar los resultados es casi más importante que la propia campaña en sí. Conocer qué es lo que ha funcionado, qué tipo de creatividad con qué tipo de copy y en dónde es algo fundamental de lo que hay que aprender para que la siguiente campaña sea mucho mejor. Es un proceso que nunca acaba porque siempre se deben de sacar nuevos insights porque el mundo evoluciona, las redes sociales también evolucionan, los algoritmos también e incluso el comportamiento de los consumidores. La aparición de nuevas redes siempre va a estar ahí y hay que saber cómo evolucionar para intentar ser el primero y crear una campaña que pueda llegar masivamente a nuestro público objetivo.

Tras estos pasos la campaña debería de haber salido correctamente y ya podrá tener datos para estudiar y mejorar de cara a la siguiente. Las redes sociales siguen siendo un punto muy importante para llegar a la audiencia que no se puede llegar por los medios tradicionales y es algo que no se prevé que vaya a detenerse en el futuro, sino que se expandirá y evolucionará.