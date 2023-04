¿Cómo ponerle candado a las conversaciones de WhatsApp?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- Siendo la aplicación de mensajería que más se utiliza en el mundo, WhatsApp guarda una serie de conversaciones privadas que no queremos que nadie más vea. Afortunadamente la app cuenta con diversas herramientas de privacidad que te ayudarán a ponerle candado a tus chats.

Lo primero que vale la pena decir es que la aplicación cuenta con un sistema de cifrado de extremos a extremo que protege tus chats. Esto quiere decir que ni WhatsApp ni un tercero podrán interceptar tus mensajes, estos sólo son visibles para ti y el o los destinatarios.

No obstante, una vez en tu celular, si alguien sabe tu clave o lo encuentra desbloqueado, sí podría tener acceso a tus conversaciones, a menos que conozcas este truco para bloquear ciertos chats.

¿Cómo bloquear el acceso a chats de WhatsApp?

Ahora que mucha de nuestra vida está en el mundo digital es muy común que las personas transgredan la privacidad y busquen información entre las conversaciones de WhatsApp.

Además de tratarse de una violación a nuestra intimidad, hay que considerar que algunas de nuestras conversaciones podrían contener información confidencial de terceros, desde algún secreto que un amigo nos confío hasta un tema de la empresa para la que trabajamos.

Ya sea que tengas algo que esconder o no, vamos a decirte cómo puedes ponerle candado a tus conversaciones de WhatsApp de manera que un tercero, ya sea tu pareja o algún ojo curioso, no pueda leer tus mensajes.

Lo primero que hay que mencionar es que se trata de una opción disponible en la configuración de la app por lo que no necesitarás bajar un programa que podría poner en peligro tu seguridad.

Ahora sí, vamos con el paso a paso:

Abre WhatsApp y ve a la conversación que quieres proteger, puede ser individual o grupal.

A continuación deja pulsado sobre el nombre del contacto o del grupo.

Verás la "información del contacto" y entre las opciones desplegadas una que dice "Chat bloqueado y oculto".

Una vez ahí activa el interruptor que dice "Bloquear este chat con huella digital".

Entonces se iluminará el sensor para que agregues tu huella.

Listo, cada vez que quieras utilizar ese chat deberás colocar tu huella digital para desbloquearlo.

Y si tu celular no cuenta con lector de huellas dactilares no te preocupes, en la opción de configuración también podrás elegir la creación de una contraseña.

Es importante aclarar que si no ves la opción es probable que necesites actualizar la app, para ello, ve al menú de configuración de tu celular, abre la pestaña de aplicaciones, busca WhatsApp y al dar clic te mostrará si debes descargar una nueva versión. También puedes buscar la plataforma en la tienda de aplicaciones.

Si después de los pasos anteriores sigues sin ver la opción espera un poco, será cuestión de tiempo para que puedas tener la herramienta para proteger tus chats.

¿Cómo bloquear WhatsApp con huella digital?

En caso de que no hayas podido utilizar la función anterior no te preocupes, aún hay otra manera de cuidar tu privacidad en WhatsApp.

Ingresa a WhatsApp y ve al menú principal dando clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla.

Dirígete a Ajustes, y luego selecciona la opción de Privacidad.

Una vez ahí busca Bloqueo con huella dactilar y activa la función.

Deberás configurar tu huella en el sensor y finalmente elegir entre activar la huella "Después de 1 minuto", "Después de 30 minutos" o "inmediatamente". Si seleccionas esta última opción WhatsApp te pedirá la huella cada vez que abras la app, si lo configuras después de 30 minutos, entonces te pedirá tu huella sólo después de media hora de inactividad.

La diferencia con la función anterior es que en este caso se bloquea la app completa y no sólo un chat específico.