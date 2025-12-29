¿Cómo proteger a tus mascotas del ruido por pirotecnia en Año Nuevo?

Año Nuevo es una de las fechas en las que más pirotecnia se utiliza para celebrar la llegada de un nuevo ciclo; sin embargo, también es un periodo particularmente estresante para perros y gatos, tanto dentro como fuera del hogar.

Expertos advierten que los fuegos artificiales no solo contribuyen a la contaminación ambiental y a accidentes, sino que también tienen un impacto directo en el bienestar emocional y físico de los animales. La capacidad auditiva de las mascotas las vuelve mucho más sensibles al ruido, lo que puede provocar ansiedad, estrés, desorientación y episodios de pánico.

Aunque no siempre es posible evitar la exposición a la pirotecnia, sí existen acciones para reducir el impacto. Antes de que comiencen las celebraciones, se recomienda habilitar un espacio seguro donde la mascota pueda refugiarse, como una habitación tranquila o una caja cubierta con mantas, incluyendo su cama y objetos familiares.

Mantener la calma por parte de las personas es clave, ya que los animales suelen reaccionar a las emociones humanas. Asimismo, cerrar ventanas y cortinas ayuda a disminuir el ruido y las luces externas.

Otras opciones incluyen el uso de collares antiestrés, difusores de feromonas, aromaterapia especial para mascotas o música relajante. También existen premios con efectos calmantes, disponibles sin receta, que deben administrarse siguiendo las instrucciones.

En casos de estrés severo, especialistas recomiendan consultar a un veterinario, quien podrá valorar la prescripción de tranquilizantes más fuertes si es necesario.

Nota: No se debe administrar ningún medicamento o sustancia a las mascotas sin la previa indicación de un veterinario.