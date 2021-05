Cómo recuperar conversaciones de WhatsApp borradas

Es probable que en algún momento necesites un dato exacto que te mencionaron en una conversación de WhatsApp, y que ya no lo encuentres porque ese chat fue meses atrás, y hasta ya la borraste. Sin embargo, hay algunas opciones que podrían salvarte. Por principio, cabe aclarar que la app de mensajería WhatsApp hace un respaldo diariamente que se guarda por una semana en la memoria interna, asegura el portal madrileño El Español. Por tal motivo es posible recuperar de forma sencilla esos chats que no tienen mucho tiempo de antigüedad.

Cuando se pone complicado es porque ya ha pasado ese lapso, aunque aún así existe una alternativa. Con la finalidad de evitar un proceso mayor para recuperar chats antiguos, lo mejor habría sido autorizar que se haga una copia de respaldo para chats de WhatsApp, ya sea en drive o en Icloud, para Android o IPhone respectivamente. Esto, porque así se guardan automáticamente los datos que es necesario tener después en caso de haber borrado por accidente o intencionalmente estos chats, fotos, videos, documentos y todo lo que guarda esta aplicación tan importante.

En tanto, para rescatar una copia de seguridad más antigua, con chats de semanas o meses incluso, existe una técnica muy sugerida por múltiples portales web, sin embargo se advierte que el proceso puede ser riesgoso, y que se podrían perder los chats actuales. Como primer punto esta identificar el administrador de archivos del celular, donde se encuentra la información respaldada ya sea en la memoria interna o bien en una memoria externa SD.

Después se copia el contenido de la carpeta "Database", que se encuentra en la memoria interna o externa del móvil. Su nombre es siempre "msgstore-aaaa-mm-dd.1.db.crypt7". Una vez copiada es necesario encontrarle acomodo en otro dispositivo, de preferencia una computadora. Como siguiente paso se debe desinstalar WhatsApp y abrir la carpeta que se ha guardado en el ordenador. En esa carpeta se borra el nombre del archivo "msgstore.db.crypt7", o el mismo terminado en 8. Enseguida es necesario identificar y seleccionar cuál es la copia de seguridad a recuperar y cambiarle el nombre por "msgstore-Año-Mes-Día.1.db.crypt7" con la fecha del respaldo que se quiera tener de regreso.

Por último, se descarga e instala WhatsApp, aunque no hay que abrirlo aún, pues es necesario conectar el celular al ordenador y copiar el archivo "msgstore.db.crypt7" "WhatsApp/Database" en el teléfono móvil. Al abrir WhatsApp y restaurar la app, aparecerán las conversaciones anteriores que se hayan querido recuperar, indica el portal especialista en temas de tecnología, ADSLZONE.

UltData es otra app que permite recuperar chats, la cual además tiene la opción de recobrar fotos o videos de un celular simplemente con un clic. El problema es que estas apps en la mayoría de ocasiones tienen costo, no obstante, si es muy necesario e importante, el usuario se plantearía tener que pagar, afirma UrbanTecno, especialista en dicho tema.