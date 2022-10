Cómo recuperar las historias borradas de Facebook

A-AA+

Las historias de Facebook son una herramienta que brinda la aplicación para compartir contenido por un tiempo limitado. Las fotos y videos que se suben por medio de historias tienen únicamente una duración de 24 horas. Pero hay un truco para volver a verlas después de ese tiempo.

Como seguro ya sabes, durante todo un día el material que el usuario decide colocar en su historia está disponible para que otros lo vean y se genere interacción en la plataforma. Sin embargo, no importa qué tan buena sea la calidad del contenido compartido, eventualmente se borra.

Afortunadamente, Facebook posee una configuración para que puedas recuperar tus historias borradas y puedas revivir tus recuerdos cada vez que lo desees.

El archivo de Facebook para ver historias eliminadas

Según datos de Meta, compañía propietaria de Facebook, al día se comparten mil millones de historias en esta red social en todo el mundo. Pero lo que pocos saben es que ese contenido no desaparece de la nada, sino que se queda guardado en el archivo de Facebook.

Ingresar a la carpeta Archivo de esta plataforma permite al usuario recuperar las historias borradas de Facebook transcurrido su tiempo de exhibición.

Si bien las historias ya no serán visibles para tus contactos, puedes activar tu archivo de historias para ver cuántas veces quieras tu propio contenido y guardarlo en tu celular para compartirlo en otras redes, si así lo deseas.

Cuando tu archivo de historias está activado, tus fotos y videos se guardan automáticamente después de que tu historia de Facebook se borra, siempre y cuando no elimines el contenido compartido antes de las 24 horas reglamentarias para su duración; de ser así ni tu ni nadie podrá volver a ver esa publicación.

¿Cómo activar y ver tu archivo de Facebook?

La configuración para activar tu archivo de Facebook, que te permite recuperar tus historias borradas, es muy sencilla. Con menos de 5 pasos puedes comenzar a crear tu historial de recuerdos y ver tu contenido de historias pasadas cuantas veces quieras. Lo primero que tienes que hacer para activar tu archivo, en la aplicación de Facebook, es ir a la sección de Historias, la encuentras en la parte superior de tu pantalla.

El siguiente paso es tocar sobre el mensaje ´Tu archivo´, colocado en la parte superior derecha de tu pantalla.

Por último, debes seleccionar la opción ´Activar/Desactivar´, la cual se encuentra colocada junto al mensaje de ´Guardar Archivo´.

Y listo, tu archivo de historias de Facebook estará activado para que puedas recuperar tus historias borradas en el día y momento que quieras.

Para guardar tu contenido en el celular lo único que tienes que hacer es presionar la opción `Guardar archivo´ y la foto o video que desees recuperar se sincronizará automáticamente con tu galería.

Por otra parte, ver tu archivo de historias de Facebook en la versión web es tan fácil como tocar sobre las tres líneas que indican el menú, ubicadas junto a tu nombre de usuario, y seleccionar la opción de ´Archivo de historias´.

Ahora ya lo sabes, cada que quieras revivir un recuerdo de tus historias borradas de Facebook, solo tienes que indagar en tu archivo interno para revivir tus memorias y compartir el momento de nuevo con tus contactos.