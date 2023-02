¿Cómo saber quién dejó de seguirte en Instagram?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- Instagram se ha convertido en los últimos años en una de las plataformas más usadas en todo el mundo. Uno puede subir fotos, videos, enviar mensajes y estar al tanto de lo que ocurre en la otra punta del planeta casi al instante.

Sin embargo, Instagram no deja de ser una red social donde el éxito está basado en quien tiene más seguidores. Los creadores de contenido miden su éxito gracias a los seguidores y a veces es muy frustrante ver que los mismos han bajado.

¿Cómo saber quién te deja de seguir en Instagram?

Primero es importante aclarar que las estadísticas son importantes, pero no debes medir tu éxito con base a las mismas. Instagram no avisa cuando un usuario deja de seguirte, por lo que cada creador de contenido debe tomar otras medidas para averiguar quién dejó de seguirlos.

Una de las formas más rápidas para saber si alguien específico dejó de seguirlos es hacerlo de manera manual. Para ello debes ingresar en el perfil del usuario y escribir el nombre de tu perfil en la lista de cuentas seguidas (´Siguiendo´). Si te sigue, tu cuenta aparecerá en la parte superior de la lista.

También puedes hacer lo mismo pero desde tu cuenta de Instagram. Ingresa en tu perfil donde dice "Seguidores" y escribe el nombre de la persona en cuestión. Si aparece su perfil, todavía te siguen; si te han dejado de seguir, dirá que no se han encontrado usuarios en los resultados.

Otro truco es usar una aplicación de terceros. Pero usar la misma significa correr un riesgo muy grande, ya que deberás conceder permisos y datos personales para que la misma obtenga datos de tu cuenta. Al abrir la aplicación elegida, deberás pulsar el botón "Unfollowers" y así podrás comprobar quién no te sigue.