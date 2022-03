Cómo saber quién ha entrado en tu cuenta de Facebook

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 16 (EL UNIVERSAL).- Facebook es una de las redes sociales más utilizadas, ya que permite estar en contacto con familiares y amigos, subir contenido multimedia como fotos y videos, crear contenido multimedia y otras opciones que hacen más interactiva la app con sus usuarios, además de mantenerse informado con noticias y hasta entretenido con la sección de videos.

No obstante, puede que, en el uso diario, notes que algo ha cambiado, que falta alguna publicación o por el contrario está posteada alguna que no recuerdas haber publicado tú mismo.

Esto puede darte sospechas de que alguien ha entrado en tu cuenta de Facebook sin tu autorización, por lo que deberás cambiar tu contraseña para evitar el robo de información o "hackeo" de tu perfil de Facebook.

Si sospechas que alguien entró a tu cuenta de Facebook, en Tech Bit te explicamos cómo puedes saber quién es esa persona, y cómo impedirle el acceso.

---Cómo saber quién ha entrado en tu Facebook desde PC

Para saber quién ha entrado a tu cuenta de Facebook desde una computadora de escritorio, deberás echar mano de una opción que tiene la propia red social con la que es posible conocer todas las conexiones que ha habido recientemente.

Primero debes dar clic el botón con forma de flecha que apunta hacia abajo, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Posteriormente selecciona del menú desplegado la opción de "Configuración y privacidad".

En la siguiente ventana da clic en "Configuración".

En la siguiente pantalla, se mostrará un menú del lado izquierdo, en esa parte es debes dar clic en "Seguridad e inicio de sesión".

Una vez hecho eso, podrás ver en la parte derecha de la pantalla los sitios dónde has iniciado sesión. Si quieres conocer el listado completo, debes dar clic en "Ver más".

En este menú también puedes ver los dispositivos en los que se ha iniciado tu sesión, desde donde, el país y cuándo.

Asimismo, al pasar el curso por encima de ellos, podrás ver la dirección IP de cada uno.

Si en el listado aparece algún dispositivo que no reconoces, podrás bloquearlo. Del lado derecho de cada dispositivo aparecen tres puntos verticales, al dar clic en ellos, verás dos opciones: ¿No eres tú? y Salir.

Si das clic en Salir, se cerrará la sesión en ese dispositivo.

Por el contrario, si pulsas ¿No eres tú?, te mostrará un anuncio donde te dará la opción de Proteger tu cuenta, es decir, cambiar la contraseña, además de cerrar sesión.

Cómo saber quién ha entrado en tu Facebook desde tu móvil

Este mismo procedimiento es posible hacerlo desde un teléfono inteligente, si no cuentas con una PC a la mano.

Los pasos para hacerlo son:

Abre la app de Facebook en tu smartphone.

Da clic en las tres rayas verticales ubicadas en la parte superior derecha de la pantalla.

Desplázate hasta "Configuración y privacidad".

En el menú que se abre, da clic en "Configuración".

Una vez dentro, selecciona la opción "Contraseña y seguridad".

En la siguiente ventana, buscar el apartado "Dónde iniciaste sesión".

Una vez ubicado, da clic en "Ver todos" para conseguir la lista completa.

La información que aparece es la misma que en el caso de PC, es decir, datos como desde donde se inició sesión, el país y la fecha.

Si seleccionas los tres puntos verticales al lado derecho de cada dispositivo, verás que también aparecen las opciones de "Proteger cuenta" o "Cerrar sesión".