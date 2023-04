Cómo saber si espían tu WhatsApp Web

A-AA+

La privacidad en tus dispositivos es vital, tanto en redes sociales y aún más en las apps de mensajería instantánea como WhatsApp, así que te diremos cómo puedes saber si te espían desde la versión web de la app.

Sin duda, WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones que más usan los internautas a lo largo del día para ponerse en contacto con otras personas y en esa interacción se suele intercambiar información personal como ubicaciones, direcciones, teléfonos, números de cuenta y hasta contraseñas. Para proteger la privacidad del contenido de tus chats, es recomendable que revises cada cierto tiempo si alguien está espiando tu aplicación desde algún ordenador.

Para averiguar si alguien está espiando tus conversaciones a través de tu cuenta de WhatsApp Web, en TechBit te diremos con sencillos pasos cómo puedes averiguarlo para prohibir que lo siga haciendo.

Cómo saber quién te espía por WhatsApp Web

Para averiguar si te están espiando por la versión web de WhatsApp primero debes acceder a la app desde tu celular y abrir el apartado de "Configuración" y selecciona donde dice "Dispositivos vinculados".

Posteriormente te aparecerá una lista con los nombres de los dispositivos con los que se ha generado un inicio de sesión de WhatsApp Web con tu cuenta. Aquí tendrás que tener conocimiento de los modelos y nombres de los aparatos que tienes en casa o el trabajo para detectar rápidamente con cuáles has iniciado sesión.

Si desconoces alguno y no lo ubicas, es posible que hayas dejado alguna cuenta abierta en una PC y desde ahí te pueden estar espiando. Por eso es recomendable cerrar la sesión de todos los dispositivos que no reconozcas para bloquear la posibilidad de que tu cuenta siga estando activa y alguien esté viendo el contenido de tus chats.

Recuerda que WhatsApp te puede notificar cuando hay un inicio de sesión web en tu cuenta desde un dispositivo nuevo. Si alguien entra desde un ordenador que ya hayas utilizado, la app ya no enviará ninguna alerta de seguridad, puesto que ya reconoce esa entrada.

Por lo tanto, es recomendable que cada cierto tiempo revises la lista de dispositivos que tienes enlazados a tu cuenta de WhatsApp Web para evitar cualquier invasión a la privacidad de tus chats.