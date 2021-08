Cómo saber si tu celular es resistente al agua, sin tener que mojarlo

La tecnología de los teléfonos inteligentes ha avanzado mucho en los últimos años. Más allá de sus cámaras o el tiempo de la batería, los han hecho más resistentes. De acuerdo al modelo, las pantallas pueden soportar golpes y caídas y también salpicaduras o el sumergirlos en agua. Pero siempre puede ser un riesgo probar la efectividad de sus componentes, por lo que vamos a hablarte de app que promete decirte si tu celular de verdad resiste el agua.

Es importante señalar que existen diversos niveles de resistencia y que, con el tiempo, el grado de impermeabilidad puede cambiar debido al uso. Por ello es que el probador de resistencia al agua resulta muy útil pues está diseñado para verificar qué tan bien responde tu celular.

Water Resistance Tester es una app disponible en la tienda Google Play, que fue detectada y reseñada por el sitio Android Police y está llamando la atención porque logra algo que no sabíamos que era posible con una aplicación móvil: probar la integridad de la clasificación IP67 y IP68 de un teléfono Android.

De acuerdo con los desarrolladores, accediendo al barómetro del dispositivo es posible conocer su grado de resistencia al agua. El funcionamiento de la app es muy sencillo, basta con descargar la aplicación gratuita desde la Google Play Store y seguir las instrucciones que incluyen presionar firmemente en la pantalla.

La app mostrará una calificación rápida de aprobado / reprobado. Sin embargo te recomendamos no tomar el resultado positivo como un pase gratuito para tirar su teléfono a una alberca pues si bien Water Resistance Tester parece funcionar de manera confiable, según los comentarios de los usuarios de Reddit y los revisores de Play Store, no siempre muestra los resultados esperados sobre todo en casos como cuando se retira la tarjeta SIM del dispositivo. Así que siempre es mejor seguir las especificaciones del fabricante y tomar precauciones.

El desarrollador Ray Wang dice que creó la aplicación para ayudar a las personas a verificar el estado del sellado impermeable de sus dispositivos después de una reparación o a medida que se degrada con el tiempo.

También hay que decir que esta aplicación no es la primera de su tipo, pero algunas de las apps de prueba de resistencia al agua en Play Store parecen haber sido diseñadas para teléfonos más antiguos con un estilo de impermeabilización diferente al que se usa en los teléfonos hoy en día, y es posible que ahora no funcionen correctamente. Según las opiniones de los usuarios de Android.

En cualquier caso, esta nueva aplicación parece funcionar bien y es gratuita a menos que desees darle una propina al desarrollador de un dólar para eliminar un pequeño anuncio en la parte inferior de la pantalla.

--Diferencia entre certificaciones

Cada vez son más los modelos resistentes al agua. No obstante, el nivel de protección varía. En las especificaciones de tu dispositivo puedes encontrar la certificación IP67 o IP68 y te vamos a explicar las diferencias.

Los primero que hay que explicar es que la letras corresponden a la resistencia a objetos, como puede ser arena o polvo y el número se refiere al agua. Así, si por ejemplo el teléfono dice IP5X e IP6X significa que es totalmente resistente al polvo pero no puedes mojarlo.

IP67. Si esta es la certificación de tu teléfono significa que permite una inmersión completa en agua a una profundidad de un metro durante 30 minutos.

IP68. Es la protección más completa y significa que podrás sumergir tu celular sin que se dañe a más de un metro durante más de 30 minutos. Aunque en este caso es importante que revises las recomendaciones del fabricante para conocer las limitaciones.