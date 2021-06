¿Cómo saber si tu computadora es compatible con Windows 11?

Esta mañana de jueves, Microsoft, en una conferencia virtual, presentó la nueva generación de su sistema operativo: Windows 11 misma que contará con mejor diseño, más opciones de personalización e integración con herramientas como Teams. Si quieres tener acceso a todas las novedades la buena noticia es que la actualización será gratuita, pero hay ciertas características que deberá tener tu computadora.

La compañía confirmó que, tal como sucedió con Windows 10, cuando los usuarios de Windows 7 y Windows 8 tuvieron la posibilidad de actualizar a la nueva versión de manera gratuita. Ahora quienes tengan instalado Windows 10 en sus equipos recibirán gratis Windows 11.

Sin embargo, antes de que aceptes el cambio te recomendamos que verifiques que tu computadora es compatible pues, aunque puedas hacer la descarga, si no cuenta con las características técnicas es probable que no tengas la mejor experiencia y comiences a tener problemas. Por ello en Tech Bit te decimos cuáles son los requisitos básicos para tener Windows 11.

Hay que decir que no se necesita de un equipo muy sofisticado o de última generación todo lo que necesitará es una PC con los requisitos mínimos de hardware, que en este caso serán una CPU de 64 bits, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

Lo que quizá podría significar un problema es el soporte TPM 2.0, un sistema de criptografía que protege las claves e información cifrada de los usuarios, el cual se hizo obligatorio a partir de 2016, por lo que muchas computadoras lanzadas antes de esa fecha probablemente no cuenten con esta función. Para corroborar si tu PC es compatible presiona Windows + R y escribe tpm.msc en el espacio, te aparecerá una ventana con información del sistema, en el último apartado está la versión TPM.

Cuando Windows 11 esté disponible se entregará a través de Windows Update de la misma manera que las actualizaciones de Windows 10 estuvieron disponibles anteriormente.

Ya se especulaba que Microsoft no cobraría a las personas por actualizar a Windows 11 pues hay que recordar que la compañía obtiene la mayor parte de sus ingresos, relacionados con Windows, a través de licencias comerciales y OEM (Fabricante de Equipo Original).

Sin embargo hay que decir que Microsoft no ha compartido una fecha de lanzamiento exacta solo declaró: "Windows 11 estará disponible a través de una actualización gratuita para PC con Windows 10 elegibles y en PC nuevas a partir de estas vacaciones", por lo que habrá que esperar.

--Las novedades

Windows 11 llegará con importantes cambios de diseño, por ejemplo, nuevas maneras en que la luz se mueve a través de los íconos, transparencias, nuevos temas, y esquinas redondeadas.

En términos de personalización, el usuario puede colocar sus ventanas en mosaicos con diseños personalizados para el tamaño de su pantalla. Asimismo ahora incluye la opción de crear grupos de programas y archivos, o varios escritorios con sus propios fondos de pantalla para diversos usuarios del mismo equipo o para que la persona pase de sus aplicaciones personales a las profesionales.

En caso de estar trabajando en un equipo 2 en 1, o utilizar el sistema por ejemplo en una tableta, los íconos se adaptarán para que sea más sencillo trabajar. Además Windows 11 es compatible con lápiz óptico que resultará útil si se quiere utilizar el nuevo teclado flotante que incluye emojis y escritura por voz.

Por otra parte, el menú de inicio ahora incluye una barra de búsqueda que, dijeron, busca no solo en la PC sino en OneDrive y la web para que el usuario encuentre justo lo que necesita. Además, Microsoft aseguró que "Windows 11 es el Windows más seguro hasta ahora" y que es más rápido que su versión anterior.

Otra novedad interesante es la integración de Windows 11 con Microsoft Teams de manera que se tiene acceso directo a las videollamadas y todas las herramientas disponibles de este sistema que está pensando tanto para el trabajo como para mantener contacto con los amigos y la familia. Incluso vale la pena recordar que hace unas semanas lanzaron una versión gratuita.

También Xbox Game Pass está integrado en Windows 11 a través de la aplicación Xbox que ofrecerá una mejor experiencia de juego incluyendo un modo HDR, similar a cómo funciona en la consola, lo que significa "Gráficos superiores".

Respecto a Microsoft Store, aseguraron que ahora la tienda permitirá ingresar a cualquier tipo de aplicación, además los desarrolladores pueden utilizar sus propios sistemas de pago si así lo desean y la compañía no les cobrará comisión.

Otro anuncio al respecto fue que las aplicaciones de Android se ejecutarán de forma nativa en Windows 11 y se podrán descargar desde la tienda de aplicaciones de Amazon, a través de la nueva tienda de Windows que se incluye en el sistema operativo. Estas apps se podrán anclar a la barra de tareas o combinar con los programas tradicionales de Windows.