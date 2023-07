Cómo seguir ocupando la nube al desaparecer Google Drive

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL).- Google Drive se ha convertido en el servicio de nube favorito de muchas personas, gracias a las bondades con las que cuenta. En este puedes almacenar archivos de distintos tamaños y formatos como hojas de cálculo, imágenes, videos, hojas de texto, presentaciones, entre otros.

Sin embargo, tenemos malas noticias ya que la compañía ha anunciado que este servicio ya no tendrá alojamiento en algunos equipos. Esto forma parte de las actualizaciones en las que ha estado trabajando Google para ajustarse a las innovaciones del momento.

A través de la página de soporte de Google, se dio a conocer que Google Drive dejará de funcionar en algunos equipos. "En agosto de 2023, finalizaremos el soporte técnico de Drive para escritorio en Windows 8/8.1, Windows Server 2012 y todas las versiones de 32 bit de Windows".

Esto entrará en vigor el 1 de agosto del 2023, por lo que si cuentas con un equipo que tenga alguno de estos sistemas operativos, entonces deberás prepararte para evitar verte afectado por la nueva decisión del gigante tecnológico.

La realidad es que no, ya que como Google lo específico, solo dejará de estar disponible en equipos con sistemas operativos con ciclos de vida que ya concluyeron. Por ello, Google fue específico en señalar que "Para evitar que se interrumpa el servicio, los usuarios de Windows deben actualizar a Windows 10 (64 bits) o una versión posterior antes de agosto del 2023", señaló en su página de soporte.

Además, añadieron que los únicos que se verán afectados serán aquellos usuarios que deseen acceder a Google Drive a través de un navegador no compatible, sin embargo, esto no significa que perderás todos los archivos que tienes almacenados en este servicio de nube.

Por lo que tu única misión para seguir ocupándolo sin problemas será buscar un equipo compatible o actualizar el tuyo a la nueva versión de Windows 10.