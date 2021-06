¿Cómo será Windows 11 y cuándo termina el soporte de Windows 10?

Por años Microsoft lanzó actualizaciones para sus sistemas operativos, hasta que llegó Windows 10 y la compañía aseguró que se trataba de la versión definitiva que con el paso de los años iría recibiendo mejoras. Pero ahora la compañía ha confirmado que sí planea seguir el desarrollo y, gracias a una filtración, ya sabemos cómo se verá Windows 11 y cuando terminará el soporte para el sistema actual.

Desde hace tiempo la compañía había estado dando indicios de que estaba planeando lanzar un nuevo Windows. Finalmente confirmó que será el próximo 24 de junio cuando presente oficialmente la próxima generación de su sistema operativo. Sin embargo, ya se filtraron la nueva apariencia y algunas de las nuevas herramientas.

Primero fue un usuario de Baidu, un motor de búsqueda en idioma chino, quien publicó dos capturas de pantalla del sistema operativo revelando un menú de Inicio centralizado con esquinas redondeadas. Poco después de que aparecieran esas imágenes, algunos especialistas pudieron incluso instalar Windows 11, entre ellos estuvo Tom Warren, del medio The Verge quien ha estado investigando el sistema y encontrando algunas novedades en el camino.

Según lo que se ha dado a conocer hasta la fecha, Windows 11 no parece significativamente diferente de Windows 10, en cuanto al diseño, pero hay algunos ajustes notables en la interfaz de usuario. Por ejemplo, hay nuevos controles de ajuste que permiten empujar fácilmente una ventana a un lugar específico en su pantalla. Además, la aplicación Xbox renovada está integrada directamente en Windows 11, lo que le facilita encontrar todos sus títulos de Game Pass. También se espera que Windows 11 presente una tienda de Windows renovada.

Visualmente, uno de los cambios más importantes es que Microsoft ha centrado los íconos de las aplicaciones en la barra de tareas, limpiado el área de la bandeja, además, incluyó un nuevo botón y menú de Inicio con aplicaciones ancladas, archivos recientes y la capacidad de apagar o reiniciar rápidamente los dispositivos. También está trayendo de regreso los widgets para brindar acceso rápido a noticias, clima y otro contenido web.

La nueva generación de Windows también incluye un modo oscuro y contará con nuevos controles instantáneos a los que se puede acceder desde el botón de maximizar en todas las aplicaciones para colocar ventanas en cascada, ajustarlas rápidamente una al lado de la otra u organizarlas en secciones en el escritorio.

Esta experiencia también incluye un nuevo sonido de inicio de Windows 11.

Finalmente hay que decir que los usuarios están comparando el diseño de Windows 11 con Windows 10X, un sistema que se estaba creando originalmente con la intención de trabajar en dispositivos con tecnología de pantalla dual, pero que al final fue cancelado para poner todo el esfuerzo en lo que será Windows 11.

--Cuando diremos adiós a Windows 10

Como siempre ha sucedido, Microsoft dará un tiempo razonable para que los usuarios puedan hacer la actualización al nuevo sistema. En el caso de Windows 10, el soporte finalizará el 14 de octubre de 2025. Eso significa que la compañía dejará de enviar parches y actualizaciones poco más de 10 años después de haber lanzado por primera vez el sistema operativo y que dará cuatro años para adoptar la versión más reciente.

Sin embargo, hay que señalar que todavía no se ha confirmado cuándo iniciará la fase de soporte extendido de Windows 10, es decir el período en el que Microsoft no agrega nuevas funciones a un sistema operativo y simplemente mantiene el soporte con correcciones de errores y parches de seguridad.

Microsoft reveló la fecha de retiro de Windows 10 en una página actualizada del ciclo de vida del soporte para el sistema operativo. El sitio Thurrott informa que esta es la primera vez que Microsoft describe el fin del soporte para Windows 10.