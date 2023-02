Cómo solicitar una pasantía en la NASA

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 7 (EL UNIVERSAL).- La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) abrió la convocatoria para que jóvenes interesados en diversas áreas de la aeronáutica e investigación aeroespacial puedan aplicar una pasantía en alguna de las sedes de la agencia estadounidense, por lo que aquí te contamos los detalles.

A través de redes sociales, la empresa dio a conocer algunos de los programas que "brindan un camino estructurado hacia un posible empleo de tiempo completo en la NASA después de la graduación".

En la página inter.nasa.gov encontraremos un menú con cuatro programas, entre ellos: Interno, Práctico de Pathways, Compañero y Pasante Internacional.

En el caso de Pasante Internacional, la NASA ofrece una lista de los países que tienen convenio con la NASA, entre ellos México.

La web señala que en caso de residir en alguno de los países, el estudiante tiene que comunicarse con la entidad que participa en el programa, que en este caso es la Agencia Espacial Mexicana (AEM).

Los candidatos deben de estar cursando la licenciatura o posgrado en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas o un campo relacionado a la misión de la NASA.

Asimismo, tiene que mantener un alto nivel académico, demostrar su interés por el programa y comunicarse con soltura en inglés.

¿Cada cuando hay pasantías internacionales?

Estas se ofrecen en tres temporadas del año: Otoño, Primavera y Verano.

¿Qué otros países pueden competir?

Australia: Victorian Space Science Education Center (VSSEC)

Brazil: Brazilian Space Agency (AEB)

Canada: Canadian Space Agency (CSA)—Program on hold

Europe: European Space Agency (ESA)—Program on hold

Israel: Israel Space Agency (ISA)

Jordan: Crown Prince Foundation

Lithuania: Agency for Science, Innovation and Technology (MITA)

New Zealand: Ministry of Business, Innovation and Employment (MBIE)

Norway: Norwegian Space Center (NSC)

Portugal: Foundation for Science and Technology (FCT)

South Korea: Korea Aerospace Research Institute (KARI)

Sweden: Swedish National Space Agency (SNSA)

Trinidad and Tobago: National Institute of Higher Education, Research, Science and Technology (NIHERST)

United Arab Emirates (UAE): UAE Space Agency (UAESA)

Programa Interno

El programa Interno está dirigido a ciudadanos estadounidenses que son estudiantes de tiempo completo.

Deben de tener mínimo 16 años de edad al hacer la solicitud, tener un GPA acumulativo de 3.0 (en una escala de 4.0), y para los pregrados o posgrados también tienen que estar inscritos de tiempo completo.

Pasante Pathways

También va enfocado a estudiantes estadounidenses de al menos 16 años, deben de estar inscritos o aceptados en una institución acreditada y estar cursando un título o un certificado.

Además, deben mantener un promedio acumulativo de calificaciones de 2.9 en una escala de 4.0 y cumplir con 640 horas de trabajo antes de adquirir el título o certificado.

¿Cuándo es la fecha límite para inscribirse?

La fecha límite para inscribirse es el 10 de febrero.