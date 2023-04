Cómo vincular dos cuentas de Telegram en un mismo móvil

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Telegram se ha convertido en los últimos años en la mejor alternativa para reemplazar WhatsApp. Esto se debe no solo a que en Telegram uno puede controlar mejor las condiciones de privacidad, sino que también te brinda muchas más funciones que la aplicación del ícono verde.

Sin embargo, muchas personas se preguntan si Telegram ofrece la posibilidad de vincular dos cuentas en un mismo teléfono móvil, algo que le brinda a muchas personas poder contar con la cuenta de su trabajo y la cuenta personal en un mismo dispositivo.

¿Cómo vincular dos cuentas de Telegram en un mismo dispositivo móvil?

La opción de la multicuenta de Telegram está disponible tanto para Android como para IOS, lo cual te brindará la posibilidad de tener hasta tres números diferentes o dos, para uso personal y uso profesional. Podrás tener dos cuentas Telegram a la vez si tienes los dos números y tienes acceso a ellos para verificarlos una vez que te manden el SMS de confirmación.

La única condición para tener dos cuentas en Telegram o más es tener tantos números de teléfono como quieras registrar en la aplicación. Es decir, a la hora de configurar las dos cuentas necesitas tener dos tarjetas SIM o acceso a dos números diferentes. No necesariamente debes tenerlas introducidas en tu mismo móvil.

La plataforma te solicitará que ingreses el país, código de prefijo y número de teléfono para iniciar sesión, te enviará un código de verificación a través de un SMS. Si no tienes dicho número, no se podrá completar la verificación. Sin embargo también está disponible la opción de crear una cuenta sin tarjeta SIM.

En definitiva, para crear una nueva cuenta de Telegram necesitas abrir la aplicación. Pulsar sobre las 3 líneas en la esquina superior izquierda, Añadir cuenta con tu nombre de usuario, elige el país, escribe el número de teléfono y pulsa la flecha de siguiente.

Una vez que tengas dos cuentas Telegram a la vez en un mismo móvil podrás cambiarlas desde el menú de la izquierda siempre que quieras, pasando de un usuario a otro según quieras ver los chats de una persona o de otra, según quieras usarlo de forma personal o de forma profesional.