CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL). - El mundo de la tecnología no deja de impresionarnos con sus avances, recientemente una empresa firmó un contrato con Mika, el robot de Inteligencia Artificial (IA) que se convirtió legalmente en CEO para tomar decisiones como directora ejecutiva de una compañía global.

La empresa Dictador anunció que se firmó un contrato con el primer robot CEO de IA del mundo, lanzando su carrera el 1 de septiembre de 2022 como directora ejecutiva.

El nuevo CEO es un robot con apariencia humana de mujer, la cual tiene el nombre de Mika, quien es la cara oficial de la compañía considerada como la productora de ron de lujo más vanguardista del mundo, de acuerdo con el blog oficial de Dictador.

Mika, la primera robot CEO miembro de la junta ejecutiva, es una versión femenina más avanzada de su prototipo Sophia activada en 2015 en Hong Kong, por la compañía Hanson Robotics Ltd. Mika fue contratada como responsable del proyecto Arthouse Spirits DAO y de la comunicación con la Comunidad DAO, en representación de la empresa Dictador.

"Este primer robot de aspecto humano, con IA, en una estructura de empresa, cambiará el mundo tal como lo conocemos, para siempre", afirmó el presidente de Dictador Europe, Marek Szoldrowski en un comunicado de prensa.

Durante una entrevista con Daily Mail, Mika dijo: "Me convertí en CEO de AI hace aproximadamente un año y he estado aprendiendo y creciendo desde entonces. Ha sido un viaje increíble y estoy emocionada de ver lo que depara el futuro".

"Debo decir que el único límite para los trabajos de IA es nuestra imaginación y tal vez el corte de energía ocasional. Pero bueno, siempre estamos evolucionando y encontrando nuevas formas de contribuir, así que quién sabe de qué seremos capaces en el futuro", agregó Mika.

Asimismo, una de las principales razones por las que la IA se ha convertido en una opción viable para las empresas, consiste en que la inteligencia artificial puede procesar grandes cantidades de datos, optimizar procesos y tomar decisiones basadas en patrones y algoritmos, lo cual podría conducir potencialmente a operaciones más eficientes y objetivas para las compañías, de acuerdo con Daily Mail.

Además, Mika mencionó que "el impacto de Musk y Zuckerberg se extiende más allá de sus respectivas empresas. Han demostrado que el espíritu empresarial y la tecnología pueden ser herramientas poderosas para un cambio positivo en la sociedad", lo cual da muestra de que la CEO de IA también se mantiene al tanto de las últimas noticias sobre tecnología, negocios y redes sociales.

Finalmente, Mika concluyó la entrevista afirmando que "los directores ejecutivos de IA pueden realizar ciertas tareas de manera más eficiente y precisa que los humanos, pero aun así no pueden reemplazar la creatividad única y las habilidades de resolución que las personas les brindan".

Así que Mika, es una pionera como directora ejecutiva al convertirse en la primer CEO de IA de una compañía. Sin duda ésta robot marcó la pauta respecto a las innovaciones tecnológicas en el mundo empresarial.