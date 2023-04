Conoce cuándo no debes comer papaya

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- La papaya es una fruta muy conocida por su nulo contenido de colesterol y su alta composición de agua y fibra. Es una gran aliada en las dietas, ya que su consumo ayuda a la regulación del intestino, en el proceso de pérdida de peso y en los casos de estreñimiento. Pero su ingesta debe ser con moderación.

Aunque ya se conoce el alto valor alimenticio de la papaya, esta fruta no es para todos. A pesar de que se trata de un alimento saludable y recomendado por varios nutriólogos, existen casos en que es mejor evitar su consumo. Por eso aquí te contamos cuándo una persona no debe comer papaya.

Antes de dar a conocer las circunstancias en que es mejor no consumir esta fruta, es importante entender el origen de la papaya y qué contiene.

Proviene de una planta herbácea, la cual puede llegar a medir hasta 9 metros de altura. Sus hojas son de color verde oscuro y miden alrededor de 80 centímetros de longitud, explica la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

La papaya es considerada una fruta blanda. Su pulpa inicia de un color verde amarillento, al ir madurando, cambia hasta llegar al anaranjado. Además, tiene semillas redondas negras y, de acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios, se puede consumir durante todo el año.

Se compone principalmente de hidratos de carbono, papaína y agua. Por ello es ampliamente reconocida por sus beneficios intestinales, además de por su aporte de vitaminas C y A. Asimismo, otorga al organismo calcio, potasio, sodio, zinc, magnesio y fósforo.

Su consumo es más recomendado en el desayuno, ya sea sola o acompañada por otras frutas, yogurt o cereales.

Ahora que ya sabemos más sobre la papaya, es importante conocer cuándo no se debe consumir.

Si bien es conocida por ser un alimento saludable, debemos de tener precauciones a la hora de comerla, en especial cuando se trata de mujeres embarazadas, individuos alérgicos al látex o la papalina y personas que vayan a pasar por una cirugía.

En el caso de las mujeres embarazadas, la papaya inmadura puede afectar al feto, ya que la papaína sin procesar podría envenenarlo o causarle defectos de nacimiento, indica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

A su vez, las personas alérgicas al látex tienen una amplia posibilidad de también ser alérgicas a la papaya debido a la papaína, por lo que lo más recomendable es evitar el consumo de esta fruta y, en general, de productos que contengan esta sustancia.

Por último, los individuos que se someterán a una cirugía no deben de comer la papaya, ya que el ingerir este fruto fermentado puede llegar a incrementar los niveles de la glucosa en la sangre, por lo que los doctores recomiendan no consumirlo al menos dos semanas antes del procedimiento médico.

Así que ya lo sabes, si estás en alguno de los casos anteriores lo mejor es consultar con tu médico para saber si puedes disfrutar o no esta fruta.