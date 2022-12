Conoce los "emojis "que pronto llegarán a WhatsApp

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- WhatsApp es una de las aplicaciones que no deja de actualizarse constantemente, todo con la finalidad de brindar una experiencia más completa a sus usuarios. Ahora sorprende con una versión en la cual se podrá disfrutar de nuevos "emojis" que pronto estarán al alcance de todos.

Es bien sabido que, desde hace tiempo, la aplicación que en un principio solo era de mensajería ahora ya tiene en su repertorio una cantidad de funciones que incluye la posibilidad de enviar fotos y videos, mensajes de voz, así como gifs, "emojis" y hasta compartir la ubicación, convirtiéndose en una de las apps más completas de comunicación.

Y pronto tendrás más opciones para expresarte, conoce los detalles.

---WhatsApp incluye nuevos "emojis" para los usuarios que utilicen la aplicación

Se ha revelado que WhatsApp llegará con una nueva versión en la que se renovarán algunos "emojis" ya existentes, así como se incorporarán otros nunca antes vistos, con la finalidad de que los usuarios puedan hacer uso de ellos en sus conversaciones.

No es una sorpresa que los "emojis" se han convertido en íconos relevantes para la comunicación virtual, siendo de gran utilidad para expresar estados emocionales o representar ciertos objetos sin la necesidad de escribir. Y ahora WhatsApp ofrece a sus usuarios una gama más amplia en su repertorio.

La versión 2.22.25.12 ha rediseñado 8 de los "emojis" ya existentes en la aplicación, además de agregar a la lista 21 nuevos que estarán disponibles para ser utilizados al gusto de los usuarios. Y aunque por ahora es solo es una prueba, en Tech Bit te decimos de qué "emojis" se trata.

---Cuáles son los nuevos "emojis" que lanzará WhatsApp

Debes saber que entre el repertorio de estos 21 "emojis" nuevos se encuentran íconos como corazones de más colores, así como diversos objetos nunca antes vistos, de la misma manera que se han incluido animales, plantas, verduras y hasta una nueva carita.

Pues bien, esta lista preliminar tiene en su repertorio los siguientes "emojis": 3 nuevos colores de corazones: rosa, azul celeste y gris; mientras que entre los objetos habrá unas maracas, un peine, un abanico y una flauta.

En el caso de los corazones habrá que esperar a que Emojipedia, una especie de diccionario de "emojis", nos comparta cuál es su significado pues, aunque no lo creas, incluso estos íconos pueden ser utilizados con propiedad.

En la sección de animales, comida y plantas, WhatsApp lanzará como nuevas propuestas un alce, un ganso, una medusa, un burro y un cuervo, así como un jacinto, jengibre y chícharos. Además, también se habla de un par de alas blancas, una cara temblorosa y la señal de WiFi.

Aunque la realidad es que aún no se hace oficial esta nueva actualización, es muy probable que en las próximas semanas los usuarios puedan disfrutar de los nuevos "emojis" que WhatsApp agrega a su lista. Para ello es importante contar con la última versión disponible de la aplicación y así disfrutar de todos los beneficios que ofrece la plataforma de mensajería más utilizada.