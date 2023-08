Conoce los tipos de insomnio y sus características

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL). – El insomnio es un grave trastorno de sueño que consiste en la incapacidad o dificultad para dormir, de manera que produce cansancio y afecta a la vida diaria de las personas que lo padecen.

Hay que decir que este es un problema muy habitual entre la población en los últimos años, siendo más frecuente en mujeres, ancianos y personas con problemas psicológicos como ansiedad y depresión.

Algunas de las causas más frecuentes de este padecimiento pueden ser las alteraciones emocionales, así como enfermedades o problemas físicos que pueden perjudicar el sueño por no permitir la relajación previa al momento de dormirse.

También son importantes las causas externas como el uso y abuso de sustancias y medicamentos, trabajo por turnos o viajes frecuentes. Otras de las causas pueden ser los estimulantes (café, refrescos de cola, chocolate, etc.) o el alcohol.

El insomnio también se puede dividir por diferentes grados, de acuerdo con la gravedad de síntomas como la disminución de la concentración, la falta de energía física y fatiga, y también las alteraciones del comportamiento y de las emociones e irritabilidad. Dicho esto, mencionaremos los 5 tipos de insomnio:

· Insomnio de conciliación: está relacionado con la dificultad para conciliar el sueño en menos de 30 minutos. Es usualmente frecuente en jóvenes y está asociado a consumo de drogas, problemas psiquiátricos, ansiedad, etc.

· Insomnio de mantenimiento: relacionado con problemas para mantener el sueño, donde ocurren frecuentes interrupciones y despertares nocturnos de más de 30 minutos de duración.

· Despertar precoz: se produce como mínimo 2 horas antes de lo habitual.

· Insomnio leve o ligero: sucede casi cada noche. Existe un deterioro mínimo de la calidad de vida.

· Insomnio severo: cada noche. Gran deterioro de calidad de vida y que afecta a la esfera emocional, familiar y laboral.