Conoce qué alimentos ayudan a desintoxicar el hígado

Llevar a cabo una buena alimentación, tener un correcto estilo de vida y realizar actividad física son los principales factores para estar saludables; por ello es importante saber qué alimentos benefician la salud del organismo. Debido a que llevar un inadecuado plan alimenticio puede ocasionar problemas en el estado de algunos órganos.

Así que hoy en "Menú" de EL UNIVERSAL te decimos qué alimentos te ayudan a desintoxicar el hígado.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la principal función del hígado es digerir los alimentos y eliminar aquellas sustancias tóxicas que se encuentran en el organismo. Por lo cual es necesario cuidar la salud de este órgano y estos alimentos, según estudios científicos, pueden ayudarte a desintoxicar este órgano.

1. Manzana

Una de las frutas preferidas y más nutritivas es la manzana debido a las propiedades que aporta, contiene vitamina B y C, y minerales como calcio, potasio, hierro y fósforo. El portal del Dr. Mercola señala que las manzanas mantienen los químicos necesarios para que el cuerpo pueda limpiar y soltar las toxinas del tracto digestivo; lo cual facilita que el hígado maneje la carga tóxica durante el proceso de limpieza.

2. Toronja

Otro de los alimentos que favorece la desintoxicación es la toronja gracias a su alto contenido en vitamina C y antioxidantes, la toronja aumenta los procesos naturales de limpieza del hígado, según el Dr. Mercola.

3. Té verde

Por otro lado, de acuerdo con la National Library of Medicine la ingesta de esta bebida ayuda a desintoxicar el hígado ya que posee altos niveles de antioxidantes vegetales conocidos como catequinas, los cuales asisten la función del hígado y también puede tener un efecto preventivo contra el cáncer de este órgano.

4. Ajo

De igual manera una investigación de la National Library of Medicine resaltó que el consumo de ajo crudo acelera la activación de enzimas del hígado que ayudarán al órgano a eliminar las toxinas.

5. Brócoli

Un estudio de la Oxford University demostró que el consumo de brócoli protege contra el cáncer de hígado al disminuir la bioactivación de aflatoxinas, debido a su contenido de múltiples compuestos bioactivos como la vitamina C, flavonoides y glucosinolatos. Asimismo destaca que estudios preliminares sugirieron que el brócoli impide el desarrollo del hígado graso al disminuir la acumulación de triglicéridos hepáticos.

6. Nueces

Un artículo publicado en el National Center for Biotechnology Information destacó que las nueces son uno de los alimentos nutritivamente densos ya que poseen una mezcla única de ácidos grasos, compuestos bioactivos y nutrientes esenciales. Por ende, son un gran potencial terapéutico en el tratamiento de personas con hígado graso no alcohólico, además proporcionan mejoras en el perfil lipídico, la esteatosis hepática y la inflamación.

7. Col

Una investigación realizada por Mikel García Iturrioz, experto en Nutrición y Medicina Biológica y colaborador de la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña, demostró que otro de los alimentos que ayuda a desintoxicar el hígado es la col. Debido a que beneficia la activación de dos enzimas desintoxicantes, las cuales tienen la función de depurar las toxinas.