logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Películas de varios géneros para ver un día aburrido

Fotogalería

Películas de varios géneros para ver un día aburrido

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Consejos para cuidar y trasplantar tu flor de nochebuena

Mantén tu flor de nochebuena saludable siguiendo estos consejos de cuidado y trasplante. ¡Asegura su florecimiento en Navidad!

Por El Universal

Noviembre 24, 2025 04:29 p.m.
A
Consejos para cuidar y trasplantar tu flor de nochebuena

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- La temporada navideña ha comenzado y ya se siente en las calles especialmente con la significativa nochebuena que inunda las decoraciones en todo México.

Esta flor es originaria de México, producida en diversos lugares como San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco y en la alcaldía Xochimilco, (Ciudad de México) iniciando su producción en el mes de abril.

¿Cuándo comienza la temporada de nochebuenas?

Por medio de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), el pasado 19 de noviembre anunció el inicio de temporada de nochebuenas 2025, promoviendo su conservación y reconociendo a los 2016 productores por el programa Altépetl.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El nombre de esta flor en náhuatl es cuetlaxóchitl, por lo que es un símbolo cultural desde la época prehispánica, representando pureza y la nueva vida otorgada a los guerreros caídos por la batalla.

¿Cuáles son los cuidados que necesita la nochebuena?

De acuerdo con el Gobierno de México, indica cuales son los cuidados que se necesita para mantener durante todo el año la plata y que florezca de nuevo en esta época.

* Regarla cada tres días, humedecer la tierra sin llenar la maceta. O ponerlo en un plato hondo con agua y absorberá el líquido, cambiándolo además cada tres días.

* No requiere exposición al sol, pero sí necesita un espacio iluminado, como colocarlo cerca de una ventana.

* En cuanto la planta empiece a marchitarse o alcance los 40 centímetros, es importante trasplantarla para darle una segunda oportunidad de vida. También será necesario cortar dos tercios de sus tallos y podar las partes muertas de la planta.

* En cuanto notes que necesita tierra, añade un poco más y continúa con sus cuidados.

* A partir de octubre es importante mantener la planta a la sombra durante al menos 10 horas al día para que sus hojas verdes cambien a rojas en dos meses.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Consejos para cuidar y trasplantar tu flor de nochebuena
Consejos para cuidar y trasplantar tu flor de nochebuena

Consejos para cuidar y trasplantar tu flor de nochebuena

SLP

El Universal

Mantén tu flor de nochebuena saludable siguiendo estos consejos de cuidado y trasplante. ¡Asegura su florecimiento en Navidad!

Rinitis alérgica de invierno: síntomas y diferencias con resfriados
Rinitis alérgica de invierno: síntomas y diferencias con resfriados

Rinitis alérgica de invierno: síntomas y diferencias con resfriados

SLP

El Universal

En invierno, las alergias respiratorias como la rinitis alérgica pueden empeorar. Conoce cómo mitigar sus efectos y mejorar tu calidad de vida.

3I/ATLAS: el cometa "extranjero" que desconcierta a la NASA
3I/ATLAS: el cometa "extranjero" que desconcierta a la NASA

3I/ATLAS: el cometa "extranjero" que desconcierta a la NASA

SLP

El Universal

Un objeto interestelar con origen y comportamiento que siguen sin explicación

Conjunción de Venus y Mercurio podrá verse en México
Conjunción de Venus y Mercurio podrá verse en México

Conjunción de Venus y Mercurio podrá verse en México

SLP

El Universal

El fenómeno será visible al amanecer hacia el horizonte este durante unos 30 minutos.