Consejos para evitar robo de información mientras navegas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- En los últimos años los delitos virtuales se han incrementado de forma notable. Las amenazas en materia de ciberseguridad son una moneda corriente y un verdadero dolor de cabeza para quienes utilizan dispositivos electrónicos de forma cotidiana. La situación obliga a los usuarios a implementar medidas. Sin embargo, no todos están al tanto de cuáles serían las correctas.

Estos son los tips que debes tener en cuenta para evitar el robo de información

Uno de los puntos más importantes para evitar el robo de información es generar contraseñas seguras. Es importante que sigas las condiciones de seguridad buscando aquellas que contengan una letra minúscula, una letra mayúscula y al menos 4 números que no sean consecutivos. Además los expertos siempre sugieren que cada app tenga su clave propia.

---No uses pendrives para mover información

Lo que pocos usuarios conocen cuando es que los pendrives son portadores perfectos para los virus. Por ello siempre se recomienda usarlos en ambientes privados y no hacerlo en los públicos. Siempre es mejor transportar información a través de los servicios online que hacerlo con estos dispositivos.

---No hagas click en enlaces desconocidos

A nuestra casilla de correo, y a veces en nuestro mismo celular, nos suelen llegar enlaces cuya procedencia desconocemos. Hay que estar atentos a ellos y recordar que ninguna entidad nos pedirá que le enviemos datos personales a través de estos lugares. No compartir claves a través de estos medios nunca.

---Los wifi públicos son un verdadero peligro

Al salir de casa muchas veces solemos conectar nuestros dispositivos con alguna red de wifi. Es importante que sepas que las redes públicas son propicias para los ciberataques. Con el simple hecho de conectarnos ya estamos compartiendo todos nuestros datos sin ni siquiera saberlo.

---Cuida las descargas

Otra cosa que solemos hacemos los usuarios de forma cotidiana es la descarga de archivos en nuestros dispositivos. Generalmente los ciberdelincuentes utilizan este tipo de acciones para esconder algún tipo de malware. Usualmente estos programas se disfrazan de aplicaciones que nos resultan atractivas, como algún juego por ejemplo.