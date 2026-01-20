logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Consejos para una limpieza impecable del piso del baño

Descubre cómo mantener el piso del baño impecable y libre de sarro

Por El Universal

Enero 20, 2026 08:54 p.m.
A
Consejos para una limpieza impecable del piso del baño

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- Mantener las superficies del hogar impecables suele ser una tarea difícil cuando se habla de los espacios comunes como el baño, donde el piso alberga humedad y restos de suciedad por el uso diario que muchas veces genera mal olor.

En ese sentido, los restos de jabón al tratar de limpiar favorecen la aparición de sarro, un residuo blanquecino difícil de eliminar si no se limpia correctamente. Por este motivo a continuación te diremos la forma eficaz de acabar con él y mejorar la apariencia del baño.

El sarro se origina por la acumulación de minerales presentes en el agua, especialmente en zonas como pisos, azulejos y juntas, pues cuando el agua se evapora los minerales se adhieren formando capas difíciles de quitar.

Uno de los ingredientes caseros favoritos para realizar una limpieza profunda es el vinagre, pues de acuerdo con el sitio experto Punto Limpieza, el vinagre ayuda a disolver los minerales que se acumulan en las superficies.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Para acabar con este problema solo deben usarse tres ingredientes: una taza de vinagre blanco, media taza de bicarbonato de sodio y agua caliente.

Modo de uso:

Rocía vinagre blanco directamente sobre el piso del baño.

Espolvorea bicarbonato de sodio en las zonas con sarro visible.

Deja actuar la mezcla durante 10 a 15 minutos.

Frota con un cepillo de cerdas duras o una escoba.

Enjuaga con agua caliente y seca con un trapeador limpio (en este paso puedes agregar algún limpiador con aromatizante de tu preferencia.

Secar el piso: La humedad es la causa principal del sarro. Secar el suelo después de cada ducha con un jalador (rasqueta de goma) o toalla evita que los minerales del agua se peguen.

Limpieza frecuente: Realiza una limpieza ligera semanalmente para no dejar que el sarro se acumule y endurezca.

Ventilación: Mantén el baño bien ventilado para reducir la humedad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Consejos para una limpieza impecable del piso del baño
Consejos para una limpieza impecable del piso del baño

Consejos para una limpieza impecable del piso del baño

SLP

El Universal

Descubre cómo mantener el piso del baño impecable y libre de sarro

Fenómeno de la Aurora Boreal ilumina cielos de Alaska
Fenómeno de la Aurora Boreal ilumina cielos de Alaska

Fenómeno de la Aurora Boreal ilumina cielos de Alaska

SLP

AP

Fuertes tormentas geomagnéticas y radiación solar dan vida a la Aurora Boreal en Alaska

Riesgos de seguridad al dejar encendido el Bluetooth
Riesgos de seguridad al dejar encendido el Bluetooth

Riesgos de seguridad al dejar encendido el Bluetooth

SLP

El Universal

Dejar el Bluetooth encendido puede exponerte a riesgos de seguridad y hackeo. Descubre cómo protegerte.

Transmisión de Salmonella en huevos: medidas preventivas para evitar riesgos
Transmisión de Salmonella en huevos: medidas preventivas para evitar riesgos

Transmisión de Salmonella en huevos: medidas preventivas para evitar riesgos

SLP

El Universal

Descubre cómo protegerte de la Salmonella al consumir huevos y evita riesgos para tu salud.