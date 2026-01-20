Consejos para una limpieza impecable del piso del baño

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- Mantener las superficies del hogar impecables suele ser una tarea difícil cuando se habla de los espacios comunes como el baño, donde el piso alberga humedad y restos de suciedad por el uso diario que muchas veces genera mal olor.

En ese sentido, los restos de jabón al tratar de limpiar favorecen la aparición de sarro, un residuo blanquecino difícil de eliminar si no se limpia correctamente. Por este motivo a continuación te diremos la forma eficaz de acabar con él y mejorar la apariencia del baño.

El sarro se origina por la acumulación de minerales presentes en el agua, especialmente en zonas como pisos, azulejos y juntas, pues cuando el agua se evapora los minerales se adhieren formando capas difíciles de quitar.

Uno de los ingredientes caseros favoritos para realizar una limpieza profunda es el vinagre, pues de acuerdo con el sitio experto Punto Limpieza, el vinagre ayuda a disolver los minerales que se acumulan en las superficies.

Para acabar con este problema solo deben usarse tres ingredientes: una taza de vinagre blanco, media taza de bicarbonato de sodio y agua caliente.

Modo de uso:

Rocía vinagre blanco directamente sobre el piso del baño.

Espolvorea bicarbonato de sodio en las zonas con sarro visible.

Deja actuar la mezcla durante 10 a 15 minutos.

Frota con un cepillo de cerdas duras o una escoba.

Enjuaga con agua caliente y seca con un trapeador limpio (en este paso puedes agregar algún limpiador con aromatizante de tu preferencia.

Secar el piso: La humedad es la causa principal del sarro. Secar el suelo después de cada ducha con un jalador (rasqueta de goma) o toalla evita que los minerales del agua se peguen.

Limpieza frecuente: Realiza una limpieza ligera semanalmente para no dejar que el sarro se acumule y endurezca.

Ventilación: Mantén el baño bien ventilado para reducir la humedad.