Consiguen ejecutar Doom en el Bloc de notas de Windows

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10 (EL UNIVERSAL).- El hecho de ejecutar Doom en plataformas no convencionales parece ser que no tiene fecha de caducidad. Doom fue uno de los primeros juegos que Microsoft usó para exhibir su tecnología DirectX en 1996, y el juego sigue siendo un elemento básico en la leyenda de los shooters, uniéndose a Wolfenstein como uno de los juegos que popularizó masivamente el género.

DOOM vive bajo id Software en la forma de Doom Eternal y, sin duda, juegos futuros, pero el Doom clásico todavía se encuentra en los lugares menos probables que podrías imaginarte.

Quizás Doom sea el juego más portado de todos los tiempos, ya que ha ha sido portado al Apple Watch, calculadoras gráficas e incluso una prueba de embarazo.

Si bien uno podría pensar que las posibilidades se han acabado, estamos equivocados ya que recientemente un fan de la franquicia logró ejecutarlo en Notepad.exe sin modificar en Windows 10, usando gráficos ASCII como motor de renderizado.

Creado por el desarrollador y YouTuber Samperson, es posible ver al clásico de los 90 ejecutándose completamente dentro de una ventana del Bloc de notas en Windows.

El juego además, se ejecuta sin modificaciones en el ejecutable del Bloc de notas y es totalmente jugable. Samperson dice que también planea lanzar NotepadDOOM en los próximos días.

Si eso no fuera lo suficientemente impresionante, Samperson también está trabajando para resucitar el accesorio Kinect asesinado de Microsoft.

Para aquellos que no lo saben, Kinect era una tecnología de cámara que forma parte de HoloLens, con técnicas de seguimiento avanzadas con el objetivo de potenciar los juegos controlados por movimiento.

En la práctica, no funcionó particularmente bien y tuvo un apoyo mediocre por parte de los desarrolladores. A pesar de eso, Microsoft ha seguido refinando las ideas detrás de él para el conjunto de cámaras de realidad aumentada de HoloLens.

En un video lleno de giros y vueltas dramáticos, Samperson describe su plan para revivir el periférico condenado de Microsoft con un juego de snowboard que en realidad parece divertido.