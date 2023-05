Consola de mano y muchos juegos, los anuncios en PlayStation Showcase

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- Sony ha hecho felices a los gamers con los anuncios dados a conocer en el marco del PlayStation Showcase. Nuevos y esperados títulos, además del desarrollo de una consola de mano formaron parte de las novedades.

El PlayStation Showcase es el evento en que la compañía comparte los proyectos en los que está trabajando y en esta ocasión sorprendió con el anuncio del próximo lanzamiento de una consola de mano. Conoce todos los detalles a continuación



Project Q, la próxima consola de Sony

Aunque la PlayStation 5 ha sido todo un éxito, la compañía está diseñando una opción que permita a los gamers disfrutar de sus videojuegos de una manera diferente.

La compañía confirmó que está trabajando en una consola de mano de PlayStation que, asegura, hará más fácil jugar los títulos de PS5.

La mala noticia es que no se trata de una consola independiente. Bajo el nombre de Project Q, este dispositivo permitirá transmitir cualquier juego desde la PS5 usando Remote Play a través de Wi-Fi.

Lo anterior significa que los títulos que quieran jugarse en Project Q deben instalarse primero en una consola PlayStation 5, y no podrán descargarse directamente o transmitirlos desde la nube, es decir que ambos equipos deberán compartir la misma red WiFi y, por ende, el mismo espacio.

No obstante, considerando que medios especializados como The Verge han confirmado que Sony está impulsando los juegos en la nube se rumora que en un futuro Project Q será compatible con dicha plataforma, una alternativa que, además le reportaría mayores ganancias a la empresa.

Sobre el dispositivo el jefe de PlayStation, Jim Ryan, detalló que tendrá con una pantalla HD de 8 pulgadas capaz de ejecutar juegos a hasta 1080p y 60 cuadros por segundo. Además contará con todos los botones y funciones del controlador inalámbrico DualSense.

Sony espera lanzar su nuevo dispositivo gaming a finales de este año, aunque no dio detalles sobre cuál podría ser su precio.

Por cierto, si quieres disfrutar de la experiencia remota de la PS5 puedes hacerlo sin tener que esperar el lanzamiento de Project Q. A través de la función Remote Play puedes transmitir juegos desde la consola a la mayoría de los iPhone, Android, Windows o Mac. Aunque puede que el desempeño no sea el mejor.



PlayStation anuncia sus próximos títulos

Además de su consola de mano, en el PlayStation Showcase se anunciaron una serie de nuevos títulos, entre ellos:

Spider-Man 2. La compañía mostró el tráiler del juego dejando ver que traerá nuevos poderes para el superhéroe. Se lanzará en otoño de 2023.

Metal Gear. Este año llegará la edición 3 de este videojuego: Snake Eater. El título de Konami será compatible con PS5, Xbox y PC.

Maratón. El desarrollador de videojuegos Bungie, conocido por títulos como Destiny y Halo, está volviendo a sus raíces con el shooter de ciencia ficción Marathon que estará disponible para PlayStation, Xbox y PC.

Assassin's Creed. Su edición Mirage, que promete un regreso a la acción más directa de los juegos anteriores, se lanzará el 12 de octubre.

Además de los títulos, Sony también dejó ver que seguirá impulsando la realidad virtual.



Una parte considerable del evento se centró en títulos para PSVR 2, incluido un modo VR para la nueva versión de Resident Evil 4 de este año. También se exhibieron otros títulos, como Beat Saber, Crossfire: Sierra Squad y Synapse.