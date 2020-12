Consumir aguacate ayuda a la salud intestinal

En guacamole, acompañando al pan, en ensaladas o simplemente sólo, el aguacate es uno de los frutos que más consumen los mexicanos, así como uno de los alimentos que tiene más nutrientes y aporta más beneficios a la salud.

Esto se debe a que en su composición se encuentran 20 vitaminas y minerales diferentes como el potasio, vitamina K, B5, B6, C y E; así como manganeso, cobre, hierro, zinc, fósforo, magnesio y fibra, que, entre otros beneficios, ayudan a tener una mejor salud intestinal, de acuerdo con Healthline.

De esta forma, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indica que es recomendable incluir el agucate en tu menú diario para obtener de los beneficios de este suave fruto.

Los aguacates son ricos en fibra, de acuerdo con Healthline, por lo que, además de reducir los picos de azúcar en la sangre, ayudan a la pérdida de peso si se incluyen en la dieta diaria.

Esto se debe a que la fibra ayuda a sentir saciedad, por lo que se requiere menos alimento para estar satisfecho. De esta forma, el aguacate puede disminuir el riesgo de desarrollar obesidad, según un artículo publicado por "Journal of Nutrition".

Además, la fibra insoluble que contiene el aguacate promueve el movimiento del material a través del aparato digestivo, por lo que ayuda a combatir el estreñimiento, así como la evacuación irregular, de acuerdo con Mayo Clinic.

La fibra que posee el aguacate también puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar hemorroides y bolsas pequeñas en el colon. Mayo Clinic indica que existen estudios que han encontrado que una dieta alta en fibra disminuye el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal.

El aguacate, además de la fibra, posee propiedades alcalinas que disminuyen la presencia de trastornos digestivos, además de suavizar y proteger las mucosas, por lo que se recomienda para personas que padecen anemia.

Este fruto también contiene magnesio que se relaciona con el funcionamiento de intestinos, nervios y músculos, así como con tener un suave efecto laxante, de acuerdo con el IMSS.

Además de mejorar a la digestión y la salud intestinal, el aguacate puede ayudar a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos, así como a mejorar la circulación, reduciendo las posibilidades de padecer problemas cardiovasculares y de hipertensión arterial, de acuerdo con Heatlhline.

Rocío Romero Valdovinos, nutrióloga del IMSS, indicó que el aguacate es rico en vitaminas B y B6 que favorecen el óptimo funcionamiento del sistema nervioso, es por esto que es ideal para las personas estresadas, nerviosas y deprimidas.

El incluir aguacates en la dieta diaria ayuda también a reducir considerablemente problemas oculares como las cataratas y degeneración macular, ya que este alimento es rico en antioxidantes como los carotenoides luteína y zeaxantina que son muy importantes para la salud ocular.

El magnesio, hierro y potasio son muy importantes para un óptimo desarrollo, por lo que es recomendable consumir aguacates en etapas de crecimiento como la niñez o la adolescencia, de acuerdo con el IMSS.

Si deseas obtener los beneficios del aguacate en tu salud, el IMSS recomienda consumir 100 gramos -la cuarta parte de una pieza de aguacate- diarios. No se debe abusar de este alimento sobre todo si se tiene sobrepeso u obesidad, ya que este fruto tiene un alto contenido calórico.