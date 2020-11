"Covid puede ocasionar diabetes", aseguran expertos del IPN

Al dañar el páncreas, el Covid-19 puede ocasionar diabetes transitoria o indefinida en sus víctimas, alertaron científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Según un análisis de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas entre pacientes recuperados, se descubrió que la diabetes puede ser una secuela seria de la enfermedad, explicó la científica del IPN, Isabel Salazar Sánchez.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 8.7 millones de mexicanos sufren diabetes, pero a este número se debe agregar los que se encuentran en un estado prediabético y los no diagnosticados, lo que sumaría cerca de 12 millones de personas.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente, en este caso, se genera la tipo 1 o juvenil. Cuando el organismo no utiliza eficazmente la hormona que produce es sustancia, se trata del tipo 2 o mellitus.

Los altos niveles de glucosa en sangre causan una alteración en el sistema inmunológico y, como consecuencia, se afectan sus mecanismos de defensa, esto también puede ocurrir, pero generado por la enfermedad del Covid-19.

La especialista explicó que una persona con diabetes tipo 2 puede vivir algún tiempo sin mostrar síntomas, pero en el lapso en que desconoce su padecimiento el exceso de glucosa en la sangre daña el cuerpo de manera silenciosa.

Por ello, dijo, es necesario adquirir hábitos de vida realmente saludables e iniciar una cultura de la prevención, al realizarse periódicamente un estudio de laboratorio que determine su índice de glucosa en la sangre.

"A este escenario se sumó la pandemia, lo cual incrementa la vulnerabilidad de la población mexicana, como lo indican las tasas de mortalidad observadas", indicó.