Creador de OpenAI ofrece dinero a usuarios para escanear sus ojos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- Un orbe plateado puede escanear los globos oculares como parte de un proyecto de criptomonedas que tiene como objetivo utilizar la verificación biométrica para distinguir a los humanos de los sistemas de Inteligencia Artificial.

Las personas que se registren en el esquema Worldcoin a través de una aplicación esta semana recibirán una "subvención de génesis" de 25 tokens, equivalente a alrededor de 40 libras (872.57 pesos), después de que uno de los dispositivos del tamaño de una bola de boliche escanee su iris, reportó The Guardian.

Se espera que la posesión y la compraventa de esta nueva divisa virtual, cuyo valor actual gira en torno a los dos dólares (33.69 pesos), aumente su popularidad y valor, indicó el medio El Periódico.

El nuevo proyecto es de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la firma responsable del famoso ChatGPT. El proyecto ha sido calificado de "distópico" y está empezando a tomar forma.

El objetivo, indica el medio El Periódico, es que "un usuario que use un avatar podrá demostrar que es una persona real sin tener que revelar quién es".

Una vez que los usuarios escanean sus ojos, recibirán una identificación mundial, que según el esquema demostrará que son una "una personal real y única", mientras preservan su privacidad y obtienen una billetera criptográfica en su teléfono inteligente.

¿Dónde están los orbes?

El martes el orbe de Londres en Techspace Worship Street, cerca de la estación de Metro de Old Street, estaba ocupado con usuarios potenciales.

Los orbes ya han sido desplegados en Tokio, Miami y Lisboa y durante esta semana se espera que lleguen a otras ciudades como Barcelona, Madrid, Berlín, Londres, Los Ángeles, Singapur o Buenos Aires. En total, la compañía ha asegurado que habrá mil 500 dispositivos en hasta 35 localidades de todo el mundo.

Sin embargo, la criptomoneda se ofrece en aquellos países en los que no hay una regulación que lo impida. Así, en Estados Unidos no se podrá acceder a ellas. Es probable que en la Unión Europea (UE) tampoco, reportó El Periódico.

En México, la Ciudad de México fue un destino, reveló la empresa.

¿Qué pasará con los datos?

Worldcoin promete que aquellos que escanean sus iris tendrán su privacidad protegida. Sin embargo, la Oficina del Comisionado de Información, el regulador de datos británico dijo que estaba examinando el esquema y le dijo a Reuters: "Tomamos nota del lanzamiento de Worldcoin en el Reino Unido y realizaremos más investigaciones".

Empleados de la compañía denunciaron el año pasado en una investigación de BuzzFeed que "fallos en la tecnología" de escaneado "han abierto la puerta al fraude". Por el otro, se teme que el uso de criptomonedas como reclamo económico atraiga a más usuarios, alimentando el primer problema.

La mencionada investigación periodística de BuzzFeed destapó que la empresa "ha enfadado a las mismas personas a las que dice intentar ayudar", indignando especialmente a usuarios en África y Asia a quienes se habría negado el dinero que se les prometió a cambio de escanear sus ojos.

"Un lugar para beneficiarse en la era de la IA"

Según la compañía, Worldcoin será una forma de distinguir entre los "humanos verificados" reales y los sistemas de IA. Busca establecer el acceso universal a la economía global "independientemente del país o el origen", y se describe como una oportunidad para establecer "un lugar para que todos nos beneficiemos en la era de la IA".

Da a los usuarios verificados biométricamente una identidad digital en forma de token Worldcoin, que afirma ser el primer token criptográfico que se distribuye global y libremente a las personas sólo por ser una persona real y única. Los usuarios también obtendrán acceso a la aplicación mundial que permite pagos, compras y transferencias a nivel mundial utilizando activos digitales y monedas tradicionales.

El proyecto, en proceso durante más de tres años y cofundado por Altman y un estudiante de física teórica, Alex Bania, se lanzó oficialmente el lunes con 2 millones de usuarios de 33 países que se registraron y se sometieron a escaneos en sus etapas de prueba, predominantemente de Europa, India y el sur de África.

Detrás del proyecto está el dinero de Andreessen Horowitz y Khosla Ventures, dos de los mayores fondos de capital riesgo de Estados Unidos. Ambas firmas destacan por invertir en el sector de la tecnología, ayudando así a impulsar compañías como Facebook, Twitter, Airbnb, Stripe, Coinbase o Oculus VR. El nuevo y controvertido proyecto ha recibido un total de 125 millones de dólares. A Altman le dan igual las críticas: "Como en cualquier proyecto ambicioso, puede que funcione o puede que no, pero así es como se progresa", recordó el medio El Periódico.

Altman y Bania dijeron: "Worldcoin es un intento de alineación a escala global, el viaje será desafiante y el resultado es incierto. Pero encontrar nuevas formas de compartir ampliamente la prosperidad tecnológica que se avecina es un desafío crítico de nuestro tiempo".

Vitalik Buterin, cofundador de la red Ethereum, compartió sus pensamientos sobre el lanzamiento de Worldcoin en Twitter y advirtió contra la posibilidad de depender demasiado de los orbes para escanear con su "ambiente distópico".