Crean app para informar en lenguas indígenas sobre Covid

Un grupo de jóvenes oaxaqueños creó una aplicación para celulares y otros dispositivos móviles con la cual se brinda información sobre prevención, cuidado y atención respecto de la pandemia del Covid-19 en distintas lenguas indígenas que se hablan en Oaxaca.

La aplicación denominada "Protégete en tu lengua" fue creada de manera conjunta por Ricardo Jiménez Jiménez, coordinador general del Colectivo Ñuu Ayava, y los integrantes de Jóvenes Embajadores Lingüísticos, Elena García Ortega, Abigail Castellanos García, Gaby León Jiménez y José Antonio Orozco.

El objetivo de esta herramienta digital es hacerle llegar a los hablantes de las distintas lenguas indígenas de Oaxaca y sus variantes material audiovisual sobre la pandemia, como un derecho de acceso a la información.

Lo anterior debido a que en Oaxaca más del 30% del total de la población es hablante de alguna lengua originaria, según el Censo de Población y Vivienda del Inegi, realizado en 2020. Según dichos datos, zapoteco y mixteco continúan como las lenguas más habladas en el estado.

De esta manera se pretende colaborar "en la enorme tarea de disminuir el número de contagios y así hacerle frente a la pandemia que vivimos actualmente (...) hasta este momento se ha estado compartiendo la información que se muestra en la aplicación en las diversas redes sociales como lo son Facebook y Twitter".

Ricardo Jiménez detalló que actualmente la aplicación para dispositivos móviles "Protégete en tu lengua" contiene información sobre la pandemia de Covid-19, así como medidas de prevención y atención en 11 variantes de ocho lenguas indígenas que se hablan en el estado. Entre ellas, el amuzgo, el chatino, el chinanteco, el cuicateco, el mazateco, el mixe, el triqui, el mixe y el chatino occidental alto.

Actualmente se está trabajando para brindar acceso a este tipo de información sobre la pandemia en 50 variantes de 11 lenguas indígenas del estado de Oaxaca.

Este joven de 23 años de edad, conjuntamente con otros jóvenes y colectivos, ha revolucionado los esfuerzos por revitalizar diversas lenguas indígenas. La primera de ellas fue el mixteco, con la creación de la aplicación "Dakua´a To´on Dadavi. Aprende Lengua de la Lluvia", la cual a la fecha acumula más de dos mil descargas en teléfonos celulares incluso en países como Alemania, Bolivia, Canadá, China, Colombia, España, Japón, Francia, Estados Unidos, Países Bajos, Panamá y Perú.

Su trabajo e inquietud por la lengua de sus padres, originarios de San Pedro Jaltepetongo donde se habla la variante Ñuu Ayava, inició cuando ingresó a la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (UABJO) para estudiar la licenciatura en Enseñanza de Idiomas.

Recientemente, con los colectivos Lajltegyvy Tsome y Ñuu Ayava, crearon una nueva aplicación para celulares llamada Ajlpaleyme Lajlteygi con la cual se puede aprender a hablar y escribir la lengua Lajteygi (chontal) de Oaxaca, una de las lenguas con alto riesgo de desaparecer en México.

Esta herramienta ya se encuentra disponible para su descarga y tiene el objetivo de salvaguardar, promocionar y revitalizar esta lengua indígena, una de las 16 que se hablan en el estado de Oaxaca y una de las 68 que se hablan en el país.

La aplicación "Protégete en tu lengua" estaba pensada para lanzarse en noviembre de 2020, pero dudaron en subirla al pensar que probablemente la situación mejoraría y los contagios y muertes por Covid-19 se reducirían; pero lamentablemente, dice Ricardo Jiménez, no mejoró el combate a la pandemia y vieron que empeoraba, razón por la cual decidieron lanzarla.

En ella se pueden leer recomendaciones en ocho lenguas indígenas y 11 variantes como información sobre los síntomas que presenta una persona contagiada con Covid-19: falta de olfato, dolor de estómago, tos, fiebre, dolor de cuerpo o problemas de respiración.

También recomienda, si se presentan algunos de estos síntomas, avisar a los familiares más cercanos, acudir al centro de salud de la comunidad o de la comunidad más cercana, seguir las instrucciones del personal médico del centro de salud y mantenerse pendiente de los síntomas, así como no compartir trastes, ropa, aseo personal y cama con los familiares.

Con la leyenda #InformarteEnTuLenguaEsTuDerecho, la aplicación "Protégete en tu lengua" se puede descargar de manera gratuita y no se necesita tener internet para su uso, únicamente al momento de su descarga.