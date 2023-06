Cuáles son 12 estafas más comunes con criptomonedas

CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL).- La adopción de criptomonedas cada vez es más común en diferentes regiones del mundo. A pesar de su volatilidad, hay más personas que deciden invertir en este activo digital, el cual es considerado para muchos como el dinero del futuro.

En países como México poco a poco se ha ido consolidando este mercado. Según informes del Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2022 de Chainalysis, el país pasó del lugar número 44 al 28 de la lista global, consolidándose, así como la segunda región de América Latina con mayor adopción de criptomonedas.

Ante este crecimiento, el país enfrenta varios retos; uno de ellos es que la falta de regulación del activo puede generar actividades ilícitas, tales como las estafas o el "lavado" de dinero.

El problema con las estafas es que muchas veces suelen ocurrir de manera sutil y las víctimas no se dan cuenta que están siendo estafados hasta que ven todas sus inversiones perdidas.

Por esta razón, el equipo de Riesgos de Binance, proveedor de infraestructura de blockchain y criptomonedas, dio a conocer 12 de las estafas más comunes que enfrentan los inversores de criptoactivos.



Estafas de criptomonedas

"Cuando se trata de activos, sea dinero o criptomonedas, el riesgo de caer víctima de un estafador siempre está presente. Por eso, la educación constante sobre el modus operandi de estos delincuentes y la denuncia a las autoridades son la mejor fórmula para combatir estos ilícitos" apuntó Frida Vargas, Gerente General de Binance para México en un comunicado.

Es importante saber que los ciberdelincuentes suelen aprovechar el complejo mercado de las criptomonedas para realizar diferentes tipos de estafas.

Algunas veces logran su cometido al hacerse pasar por asesores financieros o representantes de empresas cripto y utilizan diferentes mecanismos de ingeniería social para que lograr robarles a los usuarios que invierten en criptomonedas.

Lo negativo de las estafas de criptomonedas es que es casi imposible recuperar la inversión y que las operaciones de los activos digitales son en anonimato por lo que no se puede rastrear el dinero fácilmente.

Por ello, es importante prestar atención a todos los tipos de estafa con criptomonedas que puedan presentarse. A continuación, te enlistamos las 12 estafas más comunes que indicó Binance en un comunicado.



Estafa de inversión

Esta es una de las estafas más comunes. Consiste en que el estafador trata de convencer a la víctima de realizar una inversión la cual, supuestamente, se multiplicará.

La inversión se realiza a través de sitios web, aplicaciones o exchange de criptomonedas recomendadas por el estafador.



Estafa laboral

Lamentablemente los estafadores suelen utilizar la necesidad de las personas para su beneficio. Una oferta laboral, por ejemplo, puede hacerte perder tu dinero.

En este tipo de estafa, el victimario ofrece una propuesta laboral con ingresos que están por encima de la media pero, para obtenerlo, es necesario pagar una cuota de depósito.

Evidentemente, la vacante no existe. Y el depósito realizado caerá en manos de delincuentes.



Hacerse pasar por una autoridad

Cuando una persona se presenta con cierto rango o puesto laboral es muy común creerles, sin embargo, debes comprobar su identidad ya que existen los estafadores suplantadores.

Estos se hacen pasar por alguien importante como un funcionario del gobierno o un agente de policía y tratan de ganarse tu confianza para que así inviertas en criptoactivos que posteriormente perderás.



Hacerse pasar por el servicio de asistencia de Binance

Lamentablemente, Binance dio a conocer en su comunicado que algunas estafas se logran debido a que los ciberdelincuentes se hacen pasar por el servicio de asistencia del proveedor.

Ante ello, señalan que "los empleados de Binance nunca se pondrán en contacto con los usuarios para pedir información confidencial, como credenciales de inicio de sesión o tus códigos de doble factor de autenticación (2FA). Si recibes un mensaje de alguien que dice trabajar para Binance y pide información sensible, bloquea el contacto y comunícate de inmediato con el Centro de ayuda de Binance".

Estafas románticas

Hay que tener cuidado con el amor porque las estafas románticas también existen. Esta forma de robo implica pretender un interés romántico con la víctima con la finalidad de robar su dinero.

Este tipo de estafas suele darse en diferentes grados, primero suelen ser pequeños préstamos que hace la víctima y al final puede llegar a dar todos los ahorros de su vida.

Regalo falso

Los falsos sorteos son otro de los mecanismos que utilizan los estafadores para robar dinero a sus víctimas. La forma en la que este robo ocurre es porque el estafador le pedirá una cuota de depósito al supuesto ganador para recibir su premio o, en otros casos, le pedirá que revele información sensible a cambio de recibir su regalo.

Esquema Ponzi

Este tipo de estafa ha sido común en los últimos años. Es una forma en la que los ciberdelincuentes logran pagar los intereses de una inversión con el mismo dinero invertido por una víctima.

Esto funciona porque los estafadores animan a la víctima a que invite a sus amigos y familiares a unirse.

Sitios de compra falsos

Al navegar en internet es constante la advertencia de tener cuidado con los sitios web falsos. Y es que en la actualidad, con los avances de la tecnología, los ciberdelincuentes pueden crear páginas web de comercio muy parecidas a las reales para que los usuarios se registren y posteriormente compren productos a precios más bajos.

Es evidente que el sitio web nunca enviará estos productos y solo perderás dinero, además que expondrás datos sensibles, por ejemplo, tu número de tarjeta.

Fraude en las transferencias de dinero.

De acuerdo con Binance, este tipo de fraude puede darse en dos escenarios diferentes.

"En primer lugar, como una inocente transacción entre pares. El estafador envía dinero a la víctima, que luego transfiere la cantidad equivalente de cripto de vuelta. Esto se consideraría una transacción persona a persona (P2P) normal si terminara aquí. En cambio, después de recibir su cripto, el estafador emitirá un contracargo o cancelará la transferencia bancaria", señaló Binance en su comunicado.

Y agregó, "El otro escenario involucra a un estafador que utiliza recibos falsos para afirmar que envió dinero a tu cuenta bancaria. A continuación, el estafador exigirá que le devuelvas los fondos en cripto. Las víctimas creerán que el recibo es real y enviarán el cripto a la dirección del estafador."

Fraude de conocidos

El peligro puede estar más cerca de lo que tu crees. En los últimos tiempos se ha vuelto común que quien realiza las estafas son personas cercanas a la víctima; por ejemplo un amigo, un pariente o incluso la pareja.

Tirones de alfombra

"En la industria de las criptomonedas, un tirón de alfombra es cuando el equipo de un proyecto cripto recauda dinero de los inversores antes de abandonar repentinamente el proyecto y eliminar toda su liquidez. El tirón de alfombra ocurre típicamente cuando el entusiasmo de los inversores está en su apogeo", informó Binance en su comunicado.

Otros

Con el avance de la tecnología es casi seguro que en un futuro surjan nuevas formas de estafa, incluso en este momento se pueden producir algunas que no coinciden con las enlistadas por Binance, por ello es muy importante mantenerse bien informado sobre el tema y alerta ante cualquier sospecha de estafa.