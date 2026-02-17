¿Cuáles son las propiedades nutritivas y curativas del huazontle?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- El

es un quelite de origen mexicano y perteneciente a la familia de las chenopodiáceas (la misma que del amaranto). Este alimento destaca por su alto contenido de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

y vitaminas que favorecen a el organismo.Desde la época precolombina, su consumo se ha asociado con diversos, pues poseey curativas. Sigue leyendo para saber cuáles son.¿Cuáles son las propiedades delDe acuerdo con el blog de lay Desarrollo Rural, eles un alimento rico en, fibra, calcio, hierro, fósforo yy del complejo B.En la antigüedad, formaba parte esencial de la dieta de los mexicas, quienes lo consumían con unao solo. Mientras que en la actualidad, existen diversas recetas que lo integran, por ejemplo, las tortitas y soufflé.Pero no sólo es altamente apreciado en lapor su sabor, sino por susUn estudio publicado en la revista científica, respaldado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, señala que elposee una concentración elevada de, compuestos con propiedadesLos investigadores Lourdes Santiago, Hugo García, Arón González, Belinda Vallejo y Adrián Hernández concluyeron que ladeleleva su contenido de, lo que potencia su capacidad antioxidante para fortalecer el sistema inmunológico, además de contribuir en la prevención de enfermedades infecciosas, diabetes y padecimientos del corazón.Por otra parte, la organizaciónindica que, al ser, puede ser eficaz para disminuir padecimientos como la anemia, al mismo tiempo que combate la fatiga y mejora la concentración.Y respecto a su aporte dedebiológico, este superalimento mejora la digestión y puede ayudar a estabilizar los niveles de colesterol. Aunque para obtener todos sus beneficios se debe integrar a planes alimenticios balanceados.¿Dónde comprary cómo consumirlo?El huazontle se puede conseguir enlocales, especialmente durante su temporada de cosecha que va de marzo a septiembre. Su precio por manojo va desde los $20 a los $30, dependiendo de la región y la disponibilidad del producto.En la, eles muy versátil y puede cocinarse de distintas maneras:-Tortitas capeadas y bañadas en salsa-Guisado de carne de res con, jitomate y chile-Sopa de bolitas decon queso-Caldo decon tomate y chile pasilla-Soufflé decon queso manchego, huevo y mantequilla.Incorporar elen lapermite aprovechar susy sus propiedades curativas, convirtiéndolo en unpara toda tu familia.