Therian: jóvenes que dicen ser animales

Una nueva tendencia está tomando fuerza entre adolescentes y jóvenes en plataformas como TikTok e Instagram. Se hacen llamar "therian" y aseguran que, en un plano interno, se identifican con animales como lobos, gatos, zorros o aves.

Videos donde aparecen usando máscaras, colas o moviéndose en cuatro patas acumulan millones de reproducciones. En comentarios, algunos usuarios aplauden su autenticidad; otros cuestionan si se trata de una moda extrema o una señal de algo más profundo.

El término proviene del griego therion (bestia) y, según quienes forman parte del movimiento, no significa que crean ser físicamente animales, sino que sienten una conexión espiritual o psicológica con uno en particular. A ese animal lo llaman "theriotype".

¿Juego, identidad o alerta?

La tendencia ha generado debate en escuelas y familias. Mientras algunos especialistas señalan que la adolescencia es una etapa de exploración de identidad —algo amplificado por las redes sociales—, otros advierten sobre la importancia de distinguir entre una expresión simbólica y posibles problemas emocionales.

El fenómeno también suele confundirse con la subcultura "furry", pero no es lo mismo: los furries participan en una comunidad artística de personajes animales antropomorfos, mientras que los therian hablan de identidad personal.

El poder de las redes

Hashtags relacionados suman millones de visualizaciones y han creado comunidades virtuales donde los jóvenes comparten experiencias y consejos. La pregunta que muchos se hacen es: ¿estamos frente a una nueva forma de identidad digital o ante una tendencia pasajera impulsada por el algoritmo?

Lo cierto es que, como ha ocurrido con otras corrientes juveniles virales, internet se ha convertido en el principal escenario donde estas expresiones nacen, crecen y generan conversación.