AÑO NUEVO CHINO EN SAN LUIS POTOSÍ

AÑO NUEVO CHINO EN SAN LUIS POTOSÍ

Portada de Hoy
Reportan caída de X la mañana de este lunes 16 de febrero

Usuarios señalan fallas para cargar publicaciones; Downdetector registró el pico de reportes a las 7:20 horas

Por El Universal

Febrero 16, 2026 08:07 a.m.
Reportan caída de X la mañana de este lunes 16 de febrero

Durante la mañana de este lunes 16 de febrero se reportaron fallas en la red social X, debido a que tanto en un navegador como en su aplicación tarda en cargar cualquiera de las actualizaciones.

De acuerdo con la página Downdetector, la caída de X comenzó a las 7:05 horas del lunes, siendo su punto más alto en reporte de fallas a las 7:20 horas.

Los usuarios reportaron problemas de lentitud y dificultades para acceder a las actualizaciones en la plataforma, tanto en dispositivos móviles como en computadoras.

