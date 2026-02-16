Reportan caída de X la mañana de este lunes 16 de febrero

Durante la mañana de este lunes 16 de febrero se reportaron fallas en la red social X, debido a que tanto en un navegador como en su aplicación tarda en cargar cualquiera de las actualizaciones.

De acuerdo con la página Downdetector, la caída de X comenzó a las 7:05 horas del lunes, siendo su punto más alto en reporte de fallas a las 7:20 horas.

Los usuarios reportaron problemas de lentitud y dificultades para acceder a las actualizaciones en la plataforma, tanto en dispositivos móviles como en computadoras.