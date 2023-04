¿Cuáles son los efectos de exposición al humo de marihuana?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Este 20 de abril se conmemora el "Día de la Marihuana", una fecha no oficial que se celebra en diferentes partes del mundo.

Esta fecha se ha convertido en un día simbólico para el consumo de marihuana entre algunos consumidores y defensores de su legalización.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el consumo de marihuana sigue siendo ilegal en muchos lugares y puede tener consecuencias negativas para la salud física y mental de las personas.

¿Cuáles son los efectos del humo de la marihuana?

De acuerdo con la National Institute on Drug Abuse (NIH), unos investigadores midieron la cantidad de THC presente en la sangre de personas que no fuman marihuana y que pasaron tres horas en un espacio bien ventilado con personas que fumaban marihuana ocasionalmente.

Ante ello, se detectó THC en la sangre de los participantes que no fumaron, pero la cantidad estuvo muy por debajo del nivel necesario para su detección en una prueba de drogas.

De igual manera, otro estudio en el que se variaron los niveles de ventilación y la potencia de la marihuana determinó que se detectó marihuana en análisis de orina en las horas inmediatamente posteriores a la exposición en algunos participantes no fumadores que habían estado expuestos durante una hora a marihuana con alto nivel de THC (11.3% de concentración de THC) en una sala sin ventilación.

Un estudio de seguimiento halló que las personas que no fumaron y estuvieron en un espacio cerrado con personas que fumaban marihuana con alto contenido de THC tuvieron efectos subjetivos leves de la droga —"euforia por contacto"— y mostraron leves deficiencias en el desempeño de actividades motrices.

Los riesgos conocidos que la exposición secundaria al humo del cigarrillo tiene para la salud —para el corazón o los pulmones, por ejemplo —plantean la cuestión de si la exposición secundaria al humo de la marihuana presenta riesgos similares.