Cuánto costará compartir tu cuenta de Netflix

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- A pesar de que la plataforma de streaming, Netflix, ha perdido millones de usuarios en el mundo debido a su política de no compartir cuentas, la compañía sigue implementando la medida en más países y, ahora toca el turno a México. Conoce todos los detalles al respecto, incluyendo cuánto costará.



Los usuarios en el mundo no han recibido nada bien la noticia de que ya no pueden compartir su cuenta de Netflix con alguien que no viva en la misma casa. Como ejemplo, durante el primer trimestre de 2023, la plataforma perdió alrededor de 1 millón de usuarios en España, según un estudio sobre hábitos de uso de streaming del grupo de investigación de mercado Kantar, lo que representa aproximadamente el 15% de la base de usuarios totales de la plataforma.



En España, quienes quieran compartir sus contraseñas con personas de otros hogares deben pagar una tarifa mensual de 5.99 euros, razón por la cual las cancelaciones de suscripción en el primer trimestre de este año casi se triplicaron en comparación con el período anterior.



Pese a los resultados, la compañía sigue llevando su nueva política a diversos países como Portugal, Canadá, Nueva Zelanda y algunos de América Latina en donde está incluido México.



Hay que señalar que hace años la propia compañía estaba de acuerdo en que sus usuarios compartieran su contraseña pero, con la llegada de nuevos competidores y la desaceleración en la suscripciones decidió tomar un nuevo rumbo.

Y es que se estima que más de 100 millones de hogares comparten una contraseña, lo que, claramente, está mermando las ganancias de la compañía. Razón por la cual Gregory Peters, director de operaciones de Netflix declaró: "Tenemos personas que están viendo Netflix y no nos están pagando como resultado de tomar prestadas las credenciales de otra persona. Nuestro objetivo para este año es básicamente resolver esa situación y convertir a muchas de esas personas en cuentas de pago, o hacer que el propietario de la cuenta pague por ellas".



Hasta ahora la compañía no ha visto los resultados esperados, pero confía en que su política la lleve a registrar nuevos suscriptores.



Ya no podrás compartir tu cuenta de Netflix en México



Luego de meses de especulaciones, los usuarios mexicanos comenzarán a recibir una notificación en caso de que sus cuentas se utilicen en más de un domicilio.



A través de un comunicado, Netflix indicó que a partir del pasado 23 de mayo comenzó a enviar un mail a sus suscriptores de México para recordarles que su cuenta está diseñada para ver series y películas en un mismo hogar.



Aunque hay una salvedad. La compañía aclara que durante las vacaciones y viajes sí es posible ver contenido en dispositivos personales, pero para ello deben verificar que son los dueños de la cuenta.

Pero quienes viven en diferentes lugares y quieren compartir una cuenta deberán pagar un extra. De acuerdo con lo dado a conocer hasta ahora, el plan de cuentas compartidas de Netflix, para que los usuarios puedan continuar disfrutando del contenido desde diferentes puntos implica añadirlos como "miembros extras" pagando 69 pesos al mes adicionales al plan contratado por cada uno.



Netflix también declaró que, debido a que la función no está disponible para miembros con facturación por medio de socios proveedores, por ahora no se aplicará el cobro.



¿Cómo detecta Netflix que alguien comparte su contraseña?



Netflix detecta el uso compartido de contraseñas mediante el análisis de direcciones IP, la identificación de dispositivos y la actividad de la cuenta, con el objetivo de determinar si un cliente ha iniciado sesión desde su domicilio principal o no.



También dejó en claro que, con este cambio, los dueños legítimos de la cuenta no tendrán problema con su inicio de sesión. Sin embargo, quienes tengan un perfil fuera del hogar principal deberán transferir su perfil a su cuenta personal o pagar un costo extra.