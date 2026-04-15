Cuánto cuesta la Alexa edición Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, abril 15 (EL UNIVERSAL).-

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con una serie de dispositivos depara apoyar a laEstas versiones no sólo buscan mantener lasdelde Amazon, sino también conectar con la afición mexicana mediante unal evento deportivo.Si quieres tener una en casa, aquí te decimos sus¿Cómo es lapara elDe acuerdo con información de, esta colección consta dey unque combinan tecnología, identidad deportiva ya experiencias deSu lanzamiento forma parte de unadonde losse funcionan con, ofreciendoque apelan a la afición y al coleccionismo.¿Cuáles son las versiones deen apoyo a laTanto los dispositivoscomo elmantienen la base tecnológica delde, pero incorporan elementos que las hacen únicas.En primer lugar, elestá personalizado cona la, lo que convierte aen unatumbo alEn cuanto a funcionalidades, todas las versiones conservan lasde, por ejemplo,, control dedel hogar, consultas de información en tiempo real, alarmas, recordatorios ypor voz.Sin embargo, Amazon les añade ela ciertas funciones de+, lo que permite que losciertasantes de que estén disponibles para el público general.Además, tal como ha sucedido con anteriores ediciones temáticas, los dispositivos incluyencon ele interacciones especiales.Finalmente, aunque el diseño cambia, los modelospueden integrarse con otros productos de Amazon ycompatibles en el hogar.¿Cuánto cuesta lade laLa edición deinspirada en la Selección Mexicana ya se encuentraen, a través de su¿Te interesa comprar una? Las versiones tricolor detienen un precio de $1,199 cada una; mientras que elcuesta $1,499.Como podrás ver, a pesar de ser de, todos los dispositivos mantienencercanos a los modelos estándar, aunque ofrecen beneficios como el¡Ahora sí, a gritar "gol" este