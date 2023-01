Cuántos seguidores de Instagram se necesitan para monetizar en 2023

A-AA+

Para ganar dinero a través de Instagram, no siempre es necesario contar con miles y miles de seguidores. Pero sí es importante que se tengan en cuenta algunos aspectos antes de enfocar algún tipo de estrategia para monetizar a través de la red social de Meta.

Uno de ellos es asumir un "compromiso" como influencer y lograr los objetivos reales de persuasión para poder ganar dinero. Este término se convirtió poco a poco en una métrica de la influencia real. Un ejemplo claro es que no servirá de nada tener 130 mil seguidores, si la participación o interacción de los mismos no supera las tres mil personas. Por debajo de los 100 mil se considera un "compromiso de bajo impacto".

Lo importante en este sentido, es mencionar que no existe un número de seguidores ideal o definido por un manual, que garantice tal o cual monetización a través de la plataforma. Los influencers o marcas a veces están concentrados en temáticas muy reducidas y su techo puede ser de 2 mil fans.

Otro de los aspectos a tener en cuenta para poder ganar dinero a través de esta red social de fotografías y videos, es que lo mejor es instalarse en un "nicho de mercado". Esto determinará que con una cantidad de entre 2 mil y 5 mil seguidores, las marcas puedan invertir en una cuenta para promocionarse.

Lo que sucede en este sentido es que en nichos más amplios o generales, las marcas piden más seguidores para publicitar y de esa manera el propietario de la cuenta ganará menos dinero. Cabe mencionar entonces que no se trata tanto de la cantidad de seguidores que se necesitan para monetizar, sino de que el propietario de la cuenta sepa aplicar creativamente las herramientas como los carretes y las historias, para generar una interacción real que permita ganar dinero.