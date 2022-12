Cuidado con el "Oversharing". Así puedes evitarlo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- Hacer públicos los datos personales en las redes sociales puede traer consecuencias graves a las personas usuarias del internet, advirtió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

A través de un comunicado de prensa, el órgano recordó que el "Oversharing" es la palabra para denominar la sobreexposición de información personal en Internet, especialmente en las redes sociales, donde se suelen compartir datos que deberían ser privados, por ejemplo, la ubicación exacta, fotos íntimas o la rutina diaria.

En este contexto, el Inai detalló que es importante señalar que compartir demasiada información o dar a conocer absolutamente todo lo que se hace en el día a día, es perjudicial y vuelve vulnerable a la persona usuaria, pues podría ser utilizada por ciberdelincuentes.

"La información sobre aspectos de la vida privada, compartida en redes sociales puede repercutir en la vida laboral, afectar una oportunidad de trabajo e incluso resultar riesgosa si llega a personas con intenciones delictivas", explicó el Instituto.

El "Oversharing" también puede afectar a los menores de edad, pues en muchas ocasiones los adultos comparten fotos y vídeos de las niñas y los niños, sin reflexionar sobre el impacto que esta información tendrá en su presente y futuro.

"Si bien las redes sociales son un excelente medio para acercar a las personas y mantener la comunicación con la familia y amigos, es importante usarlas con responsabilidad para prevenir cualquier tipo de riesgo", señala el comunicado.

En este contexto, el Inai recomienda:

- Pensar bien lo que se subirá a las redes sociales, ya que una vez publicado no hay control sobre su información.

- Configurar adecuadamente la privacidad en las redes sociales eligiendo quiénes pueden acceder a tu información.

- Evitar compartir información personal sensible.

- No compartir los planes o actividades que se realizarán.

- Enseñar a las y los menores y adolescentes los riesgos de publicar información personal en las redes.

El órgano de transparencia recordó a la población que puede denunciar ante el Inai cualquier tratamiento indebido de sus datos personales del que tenga conocimiento. La queja puede presentarse a través del correo atencion@inai.org.mx.