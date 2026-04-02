Cuidado de trajes de baño: recomendaciones para mantener su forma y color

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).- Unno solo se elige por. También por cuánto tiempo logra mantenerse como nuevo. Entre el cloro, la sal, el sol y el uso constante, estas piezas están expuestas a un desgaste mucho mayor que cualquier otra prenda.Por eso, saber cómocorrectamente no es un: es lo que define si tu traje dura solo algunos usos, una temporada o varias.CómocorrectamenteEles tratarlos como cualquier otra prenda. Los trajes de baño están hechos de—como elastano o lycra— que pueden deformarse o debilitarse fácilmente si no se cuidan bien. Lavarlos correctamente no solo mantiene su apariencia, también su ajuste.de cada uso es clave.· Después de usarlo, lo más importante es enjuagarlo con· Esto ayuda ade sal, cloro, arena o protector solar que pueden deteriorar la tela.· Incluso si no puedes lavarlo de inmediato, este paso hace una gran diferencia.Lava tu traje de baño a manoAunque pueda parecer más práctico, la lavadora no es la mejor opción. El movimiento, la fricción y la presión pueden hacer que el traje pierda su forma o elasticidad.Lo ideal es lavarlo a mano cony un. Sin tallar ni retorcer. Solo presionar suavemente para limpiarlo.Evita. Los detergentes comunes pueden ser demasiado fuertes para este tipo de prendas. Opta poro incluso especiales paraCómo secar tu traje de baño sin dañarloEl secado es igual de importante que el lavado. Nunca lo exprimas ni lo retuerzas, ya que esto puede deformarlo. Lo mejor es retirar el exceso de agua con una toalla y dejarlo, en una superficie plana.Evita colgarlo directamente, ya que el peso del agua puede estirar la tela. Y, sobre todo, no lo expongas al sol directo por largos periodos, ya que puede desgastar el color.· Errores que debes evitar: meterlo a la lavadora o secadora, usar, exprimirlo con fuerza, dejarlo húmedo por mucho tiempo y guardarlo sin estar completamente seco.Un traje de baño bien cuidado mantiene su forma, su color y su intención original. Porque al final, no se trata solo de cómo se ve cuando lo compras, sino de cómo se sigue viendo después de cada uso.