Cuidado de trajes de baño: recomendaciones para mantener su forma y color
Enjuagar con agua fría y lavar a mano son pasos clave para conservar trajes de baño delicados.
A
CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
EL UNIVERSAL).- Un buen traje de baño no solo se elige por diseño o tendencia. También por cuánto tiempo logra mantenerse como nuevo. Entre el cloro, la sal, el sol y el uso constante, estas piezas están expuestas a un desgaste mucho mayor que cualquier otra prenda.
Por eso, saber cómo lavar los trajes de baño correctamente no es un detalle menor: es lo que define si tu traje dura solo algunos usos, una temporada o varias.
Cómo lavar trajes de baño correctamente
El primer error es tratarlos como cualquier otra prenda. Los trajes de baño están hechos de telas delicadas —como elastano o lycra— que pueden deformarse o debilitarse fácilmente si no se cuidan bien. Lavarlos correctamente no solo mantiene su apariencia, también su ajuste.
· Enjuagar después de cada uso es clave.
· Después de usarlo, lo más importante es enjuagarlo con agua fría.
· Esto ayuda a eliminar restos de sal, cloro, arena o protector solar que pueden deteriorar la tela.
· Incluso si no puedes lavarlo de inmediato, este paso hace una gran diferencia.
Lava tu traje de baño a mano
Aunque pueda parecer más práctico, la lavadora no es la mejor opción. El movimiento, la fricción y la presión pueden hacer que el traje pierda su forma o elasticidad.
Lo ideal es lavarlo a mano con agua fría y un detergente suave. Sin tallar ni retorcer. Solo presionar suavemente para limpiarlo.
Evita detergentes agresivos. Los detergentes comunes pueden ser demasiado fuertes para este tipo de prendas. Opta por fórmulas suaves o incluso especiales para ropa delicada.
Cómo secar tu traje de baño sin dañarlo
El secado es igual de importante que el lavado. Nunca lo exprimas ni lo retuerzas, ya que esto puede deformarlo. Lo mejor es retirar el exceso de agua con una toalla y dejarlo secar al aire, en una superficie plana.
Evita colgarlo directamente, ya que el peso del agua puede estirar la tela. Y, sobre todo, no lo expongas al sol directo por largos periodos, ya que puede desgastar el color.
· Errores que debes evitar: meterlo a la lavadora o secadora, usar agua caliente, exprimirlo con fuerza, dejarlo húmedo por mucho tiempo y guardarlo sin estar completamente seco.
Un traje de baño bien cuidado mantiene su forma, su color y su intención original. Porque al final, no se trata solo de cómo se ve cuando lo compras, sino de cómo se sigue viendo después de cada uso.
no te pierdas estas noticias
Cuidado de trajes de baño: recomendaciones para mantener su forma y color
SLP
El Universal
Enjuagar con agua fría y lavar a mano son pasos clave para conservar trajes de baño delicados.
Luna Rosa 2026 en México: tradición y ciencia se unen
SLP
El Universal
Este fenómeno lunar tiene raíces culturales en pueblos originarios y se relaciona con la floración primaveral.
Niños y adultos mayores deben moderar consumo de pescados
SLP
El Universal
El mercurio en ciertos pescados representa un riesgo para niños, embarazadas y lactantes, por lo que se recomienda elegir especies seguras.