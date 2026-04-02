Reportan otro fallecimiento vinculado a suero vitaminado en Sonora

HERMOSILLO, Son., abril 2 (EL UNIVERSAL).- Otra denuncia por

con la aplicación de sueros vitaminados ha surgido en Sonora, lo que refuerza la preocupación por un posible patrón en este tipo de tratamientos médicos realizados en una clínica privada de Hermosillo.

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En este contexto, la muerte de, ocurrida el pasado 2 de marzo, fueDe acuerdo con el testimonio de sus hijos, el procedimiento fue realizado el 24 de febrero presuntamente por el"N"., la mujer presentó unen su estado de salud, lo que derivó en su hospitalización en la Clínica del Noroeste.El cuadro clínico reportado incluyó, hipotensión, deshidratación,, así como. Inicialmente, los médicos trataron el caso como dengue e; sin embargo, lacomenzó a sospechar de una posible relación con el suero aplicado.Las dudas se intensificaron cuando el tío de la víctima presentótras recibir el tratamiento elEste paciente fue internado enen el hospital CIMA, aunqueLos familiares de Ontiveros externaron que tienende máscon características similares.Otras víctimas, hermano de Catalina, quien permanece enen el Hospital Regional de Sonora tras recibir un, también hizo unaLos fallecimientos dey su hijo,, sepultados el 1 de abril, también estarían presuntamente vinculados a la aplicación de estos tratamientos, lo que refuerza la hipótesis de un posible patrón."Hay elementos suficientes para que se investigue a fondo qué está ocurriendo y quiénes son", expresaron los familiares de Ontiveros en un pronunciamiento público.Cuando solicitaron información sobre los componentes del tratamiento, la clínica respondió que los sueros contenían "medicamento homeopático de", acompañando la información con un folleto que calificaron como insuficiente ante la gravedad de los hechos.Los denunciantes consideran que la respuesta fue limitada y no descartan que eltuvieraprevio de otrosFiscalía realiza cateo en clínica privadaLa Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que mantiene abiertas diversasrelacionadas con la muerte de varias personas tras la aplicación de sueros vitaminados por vía intravenosa en una clínica privada de Hermosillo.Como parte de las indagatorias, el 1 de abril se ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en la, donde se, soluciones inyectables, botellas con líquidos, expedientes, equipo de cómputo y dispositivos de videograbación.Lasseñalaron que existe unaplenamente identificada, cuya posible participación en los hechos está siendo analizada.El inmueble permanece asegurado mientrasministeriales continúan con el procesamiento de evidencias. La Fiscalía también informó que trabaja en coordinación conde salud para determinar las condiciones en que se aplicaban estos tratamientos yPor su parte, ladeconfirmó que ya interpuso unay exigió unaexhaustiva sobre los procedimientos médicos, las sustancias utilizadas y las condiciones en que se administran estos sueros."Queremosy que nadie más tenga que pasar por lo que estamos viviendo", manifestaron.Hasta el momento, lassanitarias no han emitido un posicionamiento oficial sobre estos