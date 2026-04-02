Reportan otro fallecimiento vinculado a suero vitaminado en Sonora
La Fiscalía de Sonora aseguró medicamentos y documentos en cateo a clínica vinculada a muertes por suero vitaminado.
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HERMOSILLO, Son., abril 2 (EL UNIVERSAL).- Otra denuncia porfallecimiento presuntamente relacionado con la aplicación de sueros vitaminados ha surgido en Sonora, lo que refuerza la preocupación por un posible patrón en este tipo de tratamientos médicos realizados en una clínica privada de Hermosillo.
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En este contexto, la muerte de Dinora Ontiveros, ocurrida el pasado 2 de marzo, fue denunciada por familiares.
De acuerdo con el testimonio de sus hijos, el procedimiento fue realizado el 24 de febrero presuntamente por el médico Jesús Maximiliano "N".
Horas después, la mujer presentó un deterioro acelerado en su estado de salud, lo que derivó en su hospitalización en la Clínica del Noroeste.
El cuadro clínico reportado incluyó plaquetas bajas, hipotensión, deshidratación, insuficiencia renal y hepática, así como neumonía. Inicialmente, los médicos trataron el caso como dengue e influenza; sin embargo, la familia comenzó a sospechar de una posible relación con el suero aplicado.
Las dudas se intensificaron cuando el tío de la víctima presentó síntomas similares tras recibir el tratamiento el mismo día.
Este paciente fue internado en estado grave en el hospital CIMA, aunque logró sobrevivir.
Los familiares de Ontiveros externaron que tienen conocimiento de más casos con características similares.
Otras víctimas
Diego Figueroa, hermano de Catalina, quien permanece en estado grave en el Hospital Regional de Sonora tras recibir un suero vitaminado, también hizo una denuncia pública.
Los fallecimientos de Jesús Héctor Almeida Flores y su hijo, Sebastián Almeida Cáñez, sepultados el 1 de abril, también estarían presuntamente vinculados a la aplicación de estos tratamientos, lo que refuerza la hipótesis de un posible patrón.
"Hay elementos suficientes para que se investigue a fondo qué está ocurriendo y quiénes son responsables", expresaron los familiares de Ontiveros en un pronunciamiento público.
Cuando solicitaron información sobre los componentes del tratamiento, la clínica respondió que los sueros contenían "medicamento homeopático de Rubio Pharma", acompañando la información con un folleto que calificaron como insuficiente ante la gravedad de los hechos.
Los denunciantes consideran que la respuesta fue limitada y no descartan que el personal médico tuviera conocimiento previo de otros casos.
Fiscalía realiza cateo en clínica privada
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con la muerte de varias personas tras la aplicación de sueros vitaminados por vía intravenosa en una clínica privada de Hermosillo.
Como parte de las indagatorias, el 1 de abril se ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Jesús García, donde se aseguraron medicamentos, soluciones inyectables, botellas con líquidos, expedientes, equipo de cómputo y dispositivos de videograbación.
Las autoridades señalaron que existe una persona de interés plenamente identificada, cuya posible participación en los hechos está siendo analizada.
El inmueble permanece asegurado mientras peritos y agentes ministeriales continúan con el procesamiento de evidencias. La Fiscalía también informó que trabaja en coordinación con autoridades de salud para determinar las condiciones en que se aplicaban estos tratamientos y deslindar responsabilidades.
Por su parte, la familia de Dinora Ontiveros confirmó que ya interpuso una denuncia formal y exigió una investigación exhaustiva sobre los procedimientos médicos, las sustancias utilizadas y las condiciones en que se administran estos sueros.
"Queremos respuestas claras y que nadie más tenga que pasar por lo que estamos viviendo", manifestaron.
Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han emitido un posicionamiento oficial sobre estos casos.
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