Describen una nueva especie de boa enana en Ecuador

Quito, 30 dic (EFE).- Investigadores ecuatorianos describieron una nueva especie de boa enana de la familia Tropidophiidae, y la nombraron Tropidophis cacuangoae, en honor a Dolores Cacuango, un referente ecuatoriano del feminismo y los derechos humanos de principios del siglo XX.

La nueva especie de serpiente boa enana fue descrita por investigadores de la Universidad Regional Amazónica (Ikiam), Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO), Sumak Kawsay In Situ, Waska Amazonía, Museum Koenig, Instituto Butantan y Universidade Federal do Rio Grande do Sul, en el bosque nublado en el noreste de Ecuador, en las provincias de Pastaza, Napo y Zamora Chinchipe.

La especie, que se pudo diagnosticar a partir de sus congéneres con base a la morfología externa y osteológica, habita en el piedemonte tropical oriental y en los bosques montanos siempreverdes bajos, en el bioma de la selva tropical amazónica, y es probable que sea endémica de Ecuador.

INABIO apuntó este viernes en un comunicado que Tropidophis cacuangoae lleva su nombre en honor a Cacuango, quien reivindicó la identidad y los derechos de los indígenas ecuatorianos, llevándolos a defenderse de los abusos y discriminación.

Asimismo, exigió la enseñanza del quechua y fundó las primeras escuelas bilingües en Ecuador y la Federación Indígena Ecuatoriana.