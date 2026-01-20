Descubre cómo saber la edad de tu gato y sus etapas de vida

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- Conocer la edad aproximada de un gato no es un dato menor. De ello dependen decisiones fundamentales relacionadas con su bienestar, como el tipo de alimentación, el calendario de vacunación, la desparasitación y el momento adecuado para la esterilización.

Según el Hospital Veterinario Gattos, centro especializado en medicina felina con sede en Madrid, la estimación de la edad debe basarse en una combinación de signos físicos, nunca en un solo indicador.

Esta guía reúne los principales criterios utilizados por veterinarios para ayudar a cuidadores, rescatistas y protectoras a identificar la etapa de vida de un gato, especialmente durante sus primeros meses.

Durante las primeras semanas, los cambios en el cuerpo del gatito son rápidos y evidentes. De acuerdo con Gattos, los ojos y la dentición son dos de los indicadores más confiables.

Entre los 0 y 4 días de vida, los gatitos mantienen los ojos completamente cerrados, no presentan dientes y, en algunos casos, aún conservan el cordón umbilical.

Entre los 7 y 9 días comienza la apertura parcial de los ojos, mientras que entre los 10 y 20 días ya se observan completamente abiertos, aunque todavía sin presencia dental.

La dentición ofrece pistas aún más precisas. Los primeros dientes de leche aparecen entre las 2 y 3 semanas. Hacia las 8 semanas, la dentición temporal suele estar completa.

A partir de los 3 meses inicia el recambio a dientes permanentes, comenzando por los incisivos y seguido por caninos, premolares y molares hasta los 6 meses. Revisar suavemente la boca del gato permite identificar si existen piezas temporales o definitivas.

El color de los ojos también orienta. Todos los gatitos nacen con ojos azulados. La pigmentación comienza alrededor de la cuarta semana y el color definitivo se define entre los 3 y 4 meses, de acuerdo con la Asociación Americana de Veterinarios Felinos.

Edad del gato Equivalente en años humanos Etapa de vida felina

1 mes 1 año Neonato

3 meses 5 años Gatito

6 meses 10 años Gatito

1 año 15 años Adolescente

2 años 24 años Adulto joven

3 años 28 años Adulto

4 años 32 años Adulto

5 años 36 años Adulto

6 años 40 años Adulto

7 años 44 años Adulto maduro

8 años 48 años Adulto maduro

9 años 52 años Adulto maduro

10 años 56 años Adulto mayor

11 años 60 años Adulto mayor

12 años 64 años Adulto mayor

13 años 68 años Adulto mayor

14 años 72 años Adulto mayor

15 años 76 años Adulto mayor

16 años 80 años Adulto mayor

17 años 84 años Adulto mayor

18 años 88 años Adulto mayor

19 años 92 años Adulto mayor

20 años 96 años Adulto mayor

De acuerdo con la American Association of Feline Practitioners y el Hospital Veterinario Gattos, los gatos envejecen más rápido durante sus dos primeros años de vida. A partir de ese momento, cada año felino equivale aproximadamente a cuatro años humanos, aunque esto puede variar según la salud, la genética y el estilo de vida del animal.

Una vez estimada la edad, es posible ajustar los cuidados. Durante las primeras dos semanas, los gatitos requieren temperatura constante, leche maternizada cada pocas horas y estimulación para orinar y defecar. Entre las 2 y 4 semanas inicia la transición a papilla y un proceso temprano de socialización.

De las 4 a las 8 semanas se recomienda introducir el arenero, ofrecer alimentación semisólida y fomentar el juego con humanos. A partir de las 8 semanas, según la World Small Animal Veterinary Association, pueden comenzar los esquemas de vacunación, la desparasitación regular y el uso de alimento específico para gatitos.

Uno de los errores más comunes es basarse únicamente en el peso o en el hecho de que el gato camine o coma solo. Estos factores pueden variar según el contexto del rescate y no reflejan con exactitud la edad real. Por ello, los especialistas insisten en evaluar varios signos y, ante cualquier duda, acudir a un veterinario con experiencia en felinos.

Estimar correctamente la edad de tu gato te permitirá acompañarlo mejor en cada etapa de su vida, adaptar sus cuidados y asegurar un desarrollo sano desde el inicio.