Descubre los secretos para una cocina impecable
Aprende a mantener tu cocina limpia y ordenada con estos consejos prácticos
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- La cocina es un espacio de trabajo donde múltiples labores se pueden realizar al mismo tiempo, mientras se lleva a cabo la preparación de los platillos. En este espacio conviven todo tipo de ingredientes y productos que pueden llegar a ensuciar las superficies y dejar manchas difíciles de quitar.
Si ya intentaste todo tipo de remedios y consejos para mantener el espacio de tu cocina siempre ordenada, la IA puede darte ideas frescas sobre nuevas maneras de organización y limpieza.
Los mejores trucos y consejos para mantener limpia tu cocina
Mantén tu cocina impecable y convierte este espacio en un lugar más saludable y agradable para disfrutar cada comida con pequeños hábitos diarios, como usar ingredientes naturales y organizar los utensilios, marcarán una gran diferencia.
Elimina la grasa con ingredientes naturales: La IA recomienda utilizar una mezcla de vinagre blanco y bicarbonato de sodio para limpiar estufas, campanas y paredes. Esta combinación elimina la grasa y desinfecta sin necesidad de químicos fuertes.
Limpieza rápida del fregadero: Después de lavar los platos, seca el fregadero y pasa un paño con jugo de limón. Esto evita manchas de agua y deja un aroma fresco.
Aromatiza y desinfecta tu cocina: Coloca una olla con agua, cáscaras de cítricos y canela para hervir unos minutos. Este truco elimina olores y deja una fragancia natural en el ambiente.
Usa atomizadores casero: Prepara una mezcla de agua, vinagre y unas gotas de aceite esencial (lavanda o eucalipto) y rocía sobre las superficies para mantenerlas limpias durante todo el día.
Otros consejos de organización en la cocina
Organiza por zonas: separa los espacios para cocinar, lavar y almacenar.
Despeja las encimeras: deja solo lo esencial para evitar acumulación de polvo y grasa.
Crea una rutina diaria: destina 10 minutos al día para limpiar superficies, lavar trastes y barrer.
Clasifica los utensilios: guarda los más usados en lugares accesibles y los demás en repisas o cajones.
