Internet Bienestar: ¿cómo conservar tu número de celular?
Internet para el Bienestar ofrece servicios de internet y telefonía celular a precios accesibles en México
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Internet para el Bienestar es una marca del Gobierno de México que opera a través del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), para brindar servicios de internet y telefonía celular a precios accesibles y con cobertura nacional.
Sus servicios se ofrecen a través de paquetes de prepago, tarjetas SIM o -en algunos casos- puntos de conexión gratuitos, extendiendo la conectividad a zonas de "alta marginación" que no están cubiertas por los proveedores comerciales.
Con ello se pretende "reducir la brecha digital" y "garantizar el derecho humano a las telecomunicaciones" en toda la República mexicana.
¿Cómo cambiarte a Internet para el Bienestar conservando tu número celular?
De acuerdo con su página oficial, si te interesa cambiarte a Internet para el Bienestar puedes hacerlo conservando tu número actual en 5 pasos:
Paso 1:
Debes enviar un SMS al 051 con la palabra NIP, o marcar al mismo número para obtener tu NIP de Portabilidad. Deberás realizarlo desde el número que tienes con tu compañía actual y que quieres conservar.
NOTA: El NIP tiene vigencia de 5 días naturales.
Paso 2:
A continuación deberás adquirir una tarjeta SIM Internet para el Bienestar.
NOTA: Si ya cuentas con ella, continúa al paso 3.
Paso 3:
Retira de tu celular la tarjeta SIM de tu compañía actual y en su lugar inserta la nueva tarjeta SIM Internet para el Bienestar.
Posteriormente, descarga la App.
Paso 4:
Descarga y abre la App oficial de Internet para el Bienestar, selecciona la opción "Porta tu número" y rellena con tus datos.
Paso 5:
Deberás esperar 24 horas y listo. Posteriormente puedes escoger el plan que prefieras.
