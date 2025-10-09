Internet Bienestar: ¿cómo conservar tu número de celular?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Internet para el Bienestar es una marca del Gobierno de México que opera a través del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), para brindar servicios de internet y telefonía celular a precios accesibles y con cobertura nacional.

Sus servicios se ofrecen a través de paquetes de prepago, tarjetas SIM o -en algunos casos- puntos de conexión gratuitos, extendiendo la conectividad a zonas de "alta marginación" que no están cubiertas por los proveedores comerciales.

Con ello se pretende "reducir la brecha digital" y "garantizar el derecho humano a las telecomunicaciones" en toda la República mexicana.

¿Cómo cambiarte a Internet para el Bienestar conservando tu número celular?

De acuerdo con su página oficial, si te interesa cambiarte a Internet para el Bienestar puedes hacerlo conservando tu número actual en 5 pasos:

Paso 1:

Debes enviar un SMS al 051 con la palabra NIP, o marcar al mismo número para obtener tu NIP de Portabilidad. Deberás realizarlo desde el número que tienes con tu compañía actual y que quieres conservar.

NOTA: El NIP tiene vigencia de 5 días naturales.

Paso 2:

A continuación deberás adquirir una tarjeta SIM Internet para el Bienestar.

NOTA: Si ya cuentas con ella, continúa al paso 3.

Paso 3:

Retira de tu celular la tarjeta SIM de tu compañía actual y en su lugar inserta la nueva tarjeta SIM Internet para el Bienestar.

Posteriormente, descarga la App.

Paso 4:

Descarga y abre la App oficial de Internet para el Bienestar, selecciona la opción "Porta tu número" y rellena con tus datos.

Paso 5:

Deberás esperar 24 horas y listo. Posteriormente puedes escoger el plan que prefieras.