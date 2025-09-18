Descubren nueva isla en Alaska tras retroceso del glaciar Alsek

JUNEAU, Alaska, EE.UU. (AP) — Un glaciar en retroceso reveló una nueva isla en Alaska este verano, después de que el agua de un lago rodeó una masa de tierra que antes estaba cubierta de hielo.

Mauri S. Pelto, glaciólogo del Nichols College en Massachusetts, había anticipado desde hace tiempo que el glaciar Alsek —ubicado en el Parque Nacional y Reserva de Glacier Bay, en el sureste de Alaska— se desprendería de la masa de tierra conocida como Prow Knob. A medida que el glaciar ha retrocedido, ha erosionado una cuenca que ahora quedó rellena por agua del lago Alsek y el deshielo del glaciar y icebergs, afirmó.

Pelto ha utilizado durante años imágenes satelitales como parte de su trabajo documentando los cambios en los glaciares, y había estado revisando imágenes del área al menos una vez al mes mientras esperaba a que ocurriera la separación, comentó. Al parecer, la separación se produjo en algún momento entre finales de julio y principios de agosto.

Glacier Bay tiene más de 1.000 glaciares, según el parque. Aunque muchos de los glaciares de Alaska están retrocediendo, no dejan al descubierto nuevas islas de tamaño considerable como resultado de su retroceso, dijo Pelto. Prow Knob tiene una superficie de alrededor de 5 kilómetros cuadrados (2 millas cuadradas) y su punto más alto supera 304 metros (1.000) pies, añadió.

En imágenes de principios de la década de 1980 compartidas por el Observatorio de la Tierra de la NASA, se puede ver al glaciar Alsek que rodea gran parte de Prow Knob, con el lago Alsek a un costado. Las imágenes muestran que en ese momento el glaciar estaba conectado con el glaciar Grand Plateau.

Con el paso del tiempo, el lago se ha expandido a medida que los glaciares se derriten. El lago Alsek es uno de los tres lagos ubicados junto a glaciares en la región que ha experimentado un crecimiento notable desde la década de 1980, afirmó Pelto.