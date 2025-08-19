logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Descubren nueva luna orbitando alrededor de Urano

La NASA ha anunciado el descubrimiento de una pequeña luna alrededor de Urano, detectada por el Telescopio Espacial James Webb. Este hallazgo podría indicar la existencia de más lunas diminutas por descubrir en el sistema de Urano.

Por AP

Agosto 19, 2025 05:13 p.m.
A
Descubren nueva luna orbitando alrededor de Urano

NUEVA YORK (AP) — El Telescopio Espacial James Webb detectó una nueva y minúscula luna orbitando alrededor de Urano.

El nuevo miembro de la pandilla lunar, anunciado el martes por la NASA, parece tener solo 10 kilómetros (6 millas) de ancho. Fue detectado por la cámara de infrarrojo cercano del telescopio en observaciones hechas en febrero.

Los científicos piensan que permaneció oculta durante tanto tiempo —eludiendo incluso a la nave espacial Voyager 2 durante su sobrevuelo hace unos 40 años— debido a su tenue brillo y su pequeño tamaño.

Urano tiene 28 lunas conocidas que llevan nombres de personajes de Shakespeare y Alexander Pope. Cerca de la mitad son pequeñas y orbitan el planeta a corta distancia. La nueva luna, aún sin nombre, eleva a 29 el total de lunas del planeta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La nueva adición podría indicar la existencia de más lunas diminutas que esperan ser descubiertas alrededor de Urano, dijo el científico planetario Matthew Tiscareno, del Instituto SETI, quien participó en el descubrimiento.

"Probablemente hay muchas más de ellas y solo necesitamos seguir buscando", afirmó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Descubren nueva luna orbitando alrededor de Urano
Descubren nueva luna orbitando alrededor de Urano

Descubren nueva luna orbitando alrededor de Urano

SLP

AP

La NASA ha anunciado el descubrimiento de una pequeña luna alrededor de Urano, detectada por el Telescopio Espacial James Webb. Este hallazgo podría indicar la existencia de más lunas diminutas por descubrir en el sistema de Urano.

Nueva luna es descubierta alrededor de Urano por la NASA
Nueva luna es descubierta alrededor de Urano por la NASA

Nueva luna es descubierta alrededor de Urano por la NASA

SLP

El Universal

El descubrimiento de una nueva luna alrededor de Urano por el Telescopio Webb de la NASA plantea interrogantes sobre la diversidad y cantidad de satélites naturales en el sistema solar

Hackers aprovechan regreso a clases para estafas en línea
Hackers aprovechan regreso a clases para estafas en línea

Hackers aprovechan regreso a clases para estafas en línea

SLP

El Universal

La empresa Kaspersky detecta más de mil dominios maliciosos suplantando tiendas en línea durante el regreso a clases.

Diabetes y defensas: 7 claves para fortalecer el sistema inmune
Diabetes y defensas: 7 claves para fortalecer el sistema inmune

Diabetes y defensas: 7 claves para fortalecer el sistema inmune

SLP

Redacción

Consejos prácticos de una especialista en Alergia e Inmunología para fortalecer tus defensas si padeces diabetes.