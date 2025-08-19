Descubren nueva luna orbitando alrededor de Urano
La NASA ha anunciado el descubrimiento de una pequeña luna alrededor de Urano, detectada por el Telescopio Espacial James Webb. Este hallazgo podría indicar la existencia de más lunas diminutas por descubrir en el sistema de Urano.
NUEVA YORK (AP) — El Telescopio Espacial James Webb detectó una nueva y minúscula luna orbitando alrededor de Urano.
El nuevo miembro de la pandilla lunar, anunciado el martes por la NASA, parece tener solo 10 kilómetros (6 millas) de ancho. Fue detectado por la cámara de infrarrojo cercano del telescopio en observaciones hechas en febrero.
Los científicos piensan que permaneció oculta durante tanto tiempo —eludiendo incluso a la nave espacial Voyager 2 durante su sobrevuelo hace unos 40 años— debido a su tenue brillo y su pequeño tamaño.
Urano tiene 28 lunas conocidas que llevan nombres de personajes de Shakespeare y Alexander Pope. Cerca de la mitad son pequeñas y orbitan el planeta a corta distancia. La nueva luna, aún sin nombre, eleva a 29 el total de lunas del planeta.
La nueva adición podría indicar la existencia de más lunas diminutas que esperan ser descubiertas alrededor de Urano, dijo el científico planetario Matthew Tiscareno, del Instituto SETI, quien participó en el descubrimiento.
"Probablemente hay muchas más de ellas y solo necesitamos seguir buscando", afirmó.
